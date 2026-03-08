ANSA Sinner agli Indian Wells

Jannik Sinner affronterà il canadese Denis Shapovalov nel terzo turno del torneo Masters 1000 Indian Wells, negli Stati Uniti. Dopo aver superato facilmente il secondo turno, il campione altoatesino proverà ad avanzare ulteriormente in un torneo che può valere, per il vincitore, più di 1 milione di dollari in soli premi in denaro.

Sinner ha avuto un inizio difficile di stagione anche dal punto di vista proprio degli introiti. I risultati sportivi deludenti hanno portato il tennista italiano a guadagnare circa 850mila euro rispetto agli oltre 2,1 milioni di dollari che aveva ottenuto a questo punto nel 2025. In quell’anno, però, proprio in questo periodo, Sinner stava scontando la sospensione per doping.

Sinner contro Shapovalov per il terzo turno degli Indian Wells

Dopo aver superato facilmente all’esordio nel secondo turno degli Indian Wells il ceco Dalibor Svrcina, Jannik Sinner è pronto per il terzo turno a eliminazione del torneo statunitense. Nei sedicesimi di finale dovrà affrontare il canadese Denis Shapovalov, più ostico del suo precedente avversario.

Sinner ha iniziato in maniera lenta il 2026. Dopo aver perso in semifinale contro Djokovic agli Australian Open, il primo slam della stagione vinto dal rivale Alcaraz, l’altoatesino ha partecipato soltanto all’Atp 500 di Doha, in Qatar. Anche in questo frangente aveva deluso, raggiungendo solo i quarti di finale, dove è stato sconfitto da Jakub Menšík.

Un andamento lento che ha avuto effetto anche sulle finanze del campione italiano. Nel 2026, Sinner ha guadagnato dai premi per i risultati sportivi 850mila dollari, rispetto ai 2,1 milioni di dollari ottenuti nello stesso periodo del 2025.

I premi per chi avanza nel torneo

lo scorso anno, però, Sinner fu sospeso dal 9 febbraio al 4 maggio per una contestata sentenza su un caso di doping. Dovette quindi saltare Indian Wells, uno dei Masters 1000 più importanti. Il torneo statunitense è tra quelli che danno più punti per la classifica ATP fuori dagli slam e anche più denaro ai partecipanti in caso di avanzamento.

vittoria – 1.151.380 dollari;

finale – 612.340 dollari;

semifinali – 340.190 dollari;

quarti di finale – 193.645 dollari;

ottavi di finale – 105,720 dollari;

terzo turno – 61.865 dollari;

secondo turno – 36.110 dollari;

primo turno – 24.335 dollari.

Sinner ha quindi già ottenuto più di 100.000 dollari dalla partecipazione al torneo, ma punta alla vittoria.

Dove vedere Sinner-Shapovalov e quanto costa

Tutti i tornei Masters 1000 del 2026 saranno trasmessi in Italia in esclusiva da Sky. Le opzioni per guardare Indian Wells e il match di Sinner contro Shapovalov sono però comunque diverse:

Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), in abbonamento in offerta da 24,99 euro;

SkyGo in streaming in abbonamento in offerta da 24,99 euro;

NowTv in streaming n offerta da 29,99 euro.

L’unica altra opzione è l’abbonamento a TennisTv, lo streaming ufficiale degli ATP di tennis. In questo caso il costo è di 124 euro per un anno di abbonamento. L’inizio del match è previsto alle 22:10 ora italiana dell’8 marzo.