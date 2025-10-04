Nel confronto tra spese sostenute e punti conquistati in serie A, Lazio, Fiorentina e Atalanta le più efficienti, Juventus e Milan le meno virtuose

Un’analisi condotta da Superscommesse.it ha messo a confronto i punti ottenuti dalle principali squadre di Serie A con le spese sostenute nella stagione 2024/2025. Lo studio prende in considerazione monte ingaggi, ammortamenti dei cartellini e costi per i prestiti, includendo anche gli sgravi fiscali del Decreto Crescita. Restano invece esclusi gli stipendi degli allenatori. Il risultato è una classifica di efficienza che misura quanto sia stato “pagato” ogni punto ottenuto in campionato dalle società. L’indicatore evidenzia differenze significative tra club capaci di massimizzare le risorse e altri che, nonostante investimenti elevati, non hanno raggiunto risultati proporzionati.

Lazio, Fiorentina e Atalanta in testa alla classifica

Il podio della stagione 2024/2025 è occupato da Lazio, Fiorentina e Atalanta, tre club che hanno saputo unire strategia finanziaria e competitività sul campo. La Lazio, con 101,2 milioni di euro spesi a fronte di 65 punti conquistati, ha registrato un costo medio di 1,56 milioni per punto, il più basso tra le società analizzate. La Fiorentina ha seguito un percorso simile, con 103,5 milioni spesi e lo stesso numero di punti, per una media di 1,59 milioni per punto. L’Atalanta, pur sostenendo una spesa maggiore (128,7 milioni), ha chiuso con 74 punti e un rapporto di 1,74 milioni per punto, confermandosi tra i club più efficienti. Questi risultati sottolineano l’importanza di una gestione attenta delle risorse, che passa anche da politiche di scouting mirate e valorizzazione dei giovani.

Squadra Costi Sostenuti (mln €) Punti Costo per Punto (mln €) Lazio 101,2 65 1,56 Fiorentina 103,5 65 1,59 Atalanta 128,7 74 1,74 Roma 140,1 69 2,03 Napoli 195,2 82 2,08 Inter 199,7 81 2,47 Milan 190,9 63 3,03 Juventus 233,5 70 3,34

Roma e Napoli, tra conferme e scudetto a basso costo

Subito fuori dal podio troviamo la Roma e il Napoli. La squadra giallorossa ha sostenuto 140,1 milioni di spesa per ottenere 69 punti, con un costo medio di 2,03 milioni per punto. Il Napoli, campione d’Italia, ha raggiunto quota 82 punti con 195,2 milioni di euro investiti, pari a 2,08 milioni per punto. Il dato premia l’efficienza del club partenopeo, capace di vincere lo scudetto con un impegno economico sensibilmente inferiore rispetto a club come Juventus e Milan, che hanno ottenuto risultati più modesti.

Le difficoltà delle tre big: Inter, Milan e Juventus

In coda alla classifica di efficienza si collocano le tre big storiche: Inter, Milan e Juventus. L’Inter, con 199,7 milioni di spese e 81 punti conquistati, presenta un rapporto di 2,47 milioni per punto. Nonostante un campionato di vertice, i nerazzurri hanno mancato gli obiettivi più importanti, come lo scudetto e la Champions League. Il Milan si ferma a 63 punti, frutto di un campionato deludente, con un costo medio di 3,03 milioni per punto a fronte di 190,9 milioni di spesa. Peggio ancora la Juventus, che con 233,5 milioni investiti ha ottenuto solo 70 punti, facendo segnare il rapporto meno virtuoso: 3,34 milioni per punto. Questi numeri spiegano perché Milan e Juventus abbiano già avviato una revisione del proprio organigramma sportivo, nel tentativo di rendere più efficiente la gestione delle risorse.