ANSA Serie A e Fantacalcio: acquisto del 51% di Quadronica

Dopo le prime voci, è giunto il via libera: la Lega Serie A è pronta a comprare Fantacalcio. Quello che per tantissimi italiani è un gioco, rappresenta in realtà un vero e proprio asset strategico. Un progetto che coinvolge milioni di utenti ogni anno e vanta fatturati in evidente crescita.

La Lega ha intenzione di diversificare i ricavi, puntando dritto al cuore del coinvolgimento dei tifosi. Nella giornata di lunedì 16 febbraio si è tenuta l’assemblea di Lega, presieduta da Ezio Maria Simonelli. In quest’occasione è stato dato l’ok ufficiale per la trattativa: obiettivo 51% di Quadronica.

I numeri dell’affare

Alle spalle di questo progetto c’è un nome in particolare. Si tratta dell’AD Luigi De Siervo, particolarmente in vista nella lotta alla pirateria tramite Piracy Shield. L’operazione segna un cambio di passo epocale, con la Serie A che tenta di andare oltre i “semplici contenuti”, ovvero le partite in sé. Vuole essere presente anche in tutto il mondo che circonda il campo. Tramite Quadronica, la S.r.l. campana che detiene il marchio e la piattaforma dell’amatissimo gioco, si punta a capitalizzare la passione dei fan.

Il progetto Fantacalcio fa scuola in Italia, considerando i numeri che può vantare. La società è nata nel 2008 dall’intuizione di Nino Ragosta e Luigi Cutolo. La loro passione si è trasformata in una macchina da profitti. Un sistema che ha preso le distanze dallo schema dei voti di Gazzetta, in precedenza imperante. Una scommessa che li ha ripagati, con un sistema autonomo di gioco, ormai dominante, che nel 2015 vantava un fatturato da 1,2 milioni di euro, e nel 2025 da 9 milioni.

Il flusso di utenti su base annua è sorprendente e, considerando come molti partecipano a differenti Leghe, è facile intuire quanto sia elevata la permanenza su app e sito. Per quanto riguarda la frequenza d’accesso, poi, con l’aggiunta di notizie e contenuti esclusivi si ottiene un interesse che esula dalle singole giornate di gara.

Un business plan che si poggia su due pilastri:

Business Model Quadronica € Abbonamenti Premium Centinaia di migliaia di utenti pagano circa 12 euro l’anno per funzionalità avanzate, garantendo un flusso di cassa costante e prevedibile. 📈 Pubblicità e Partnership Integrazione nativa di top brand (Eni, McDonald’s, Bancomat). Un modello basato su maglie virtuali e led dinamici che genera utili netti vicini ai 4 milioni di euro, con margini operativi d’eccellenza. Dati stimati per l’esercizio 2024/2025

Perché la Serie A vuole il Fantacalcio

Fino a oggi, il rapporto tra Lega Serie A e Fantacalcio è regolato da accordi commerciali limitati. Riuscendo però a controllarne il 51%, si potrà integrare direttamente nel gioco. Ciò vuol dire un cambio d’approcci radicale.

Pensiamo ad esempio alle immagini ufficiali dei calciatori, agli highlights in tempo reale, le statistiche avanzate e non solo. Un prodotto “fatto in casa” non può che essere di fattura superiore.

Sul fronte della bontà dell’operazione, gli unici scettici sono proprio i tifosi. Starà alla Lega dimostrare di voler solo integrare e non stravolgere. In termini economici, invece, ottenere il 51% di Quadronica potrebbe costare circa 40 milioni di euro.

Una cifra sostanziosa, quasi raddoppiata rispetto a circa due anni fa. La società ha fino a oggi resistito alla tentazione dei fondi d’investimento, quasi attendendo che la Lega Serie A si “svegliasse”. Il momento è giunto e lo sbocco naturale sta per concretizzarsi, a patto di trovare un accordo.

Il calcio italiano tenta così di rendersi autonomo, trasformandosi di fatto in una Media Company. Chi può dire che questo controllo diretto della community di tifosi non possa convincere poi al grande passo: gestire indipendentemente i diritti di trasmissione, creando un canale Tv e una piattaforma digitale.