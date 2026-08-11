La casa in cui Sandro Tonali ha vissuto a Newcastle è sul mercato: 6 camere, piscina interna, sauna, palestra e prezzo di 4,5 milioni di euro

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ANSA In vendita la villa di Sandro Tonali a Newcastle

La villa in cui Sandro Tonali ha vissuto durante la sua esperienza al Newcastle è stata messa sul mercato. Dopo il trasferimento al Tottenham, il centrocampista ha lasciato anche la residenza di Jesmond, sobborgo residenziale della città inglese, dove aveva abitato con la moglie Giulia e il figlio Leonardo. L’immobile ha caratteristiche da dimora di lusso: sei camere da letto, piscina interna, sauna, palestra privata, sala giochi, bar e jacuzzi. Il prezzo richiesto parte da 4 milioni di sterline, pari a circa 4,5 milioni di euro.

Sandro Tonali, la villa di lusso nel sobborgo di Jesmond

La casa si trova a Jesmond, una delle aree residenziali più ricercate di Newcastle. La proprietà è circondata da un giardino privato e dispone di grandi vetrate che collegano gli spazi interni con l’esterno. Le camere, distribuite tra il primo e il secondo piano, si affacciano proprio sul verde.

La villa è stata acquistata dagli attuali proprietari nel 2007 e, negli anni successivi, è stata sottoposta a un’importante ristrutturazione. Il risultato è una residenza moderna, pensata per offrire comfort elevati e spazi ampi. Negli anni la casa sarebbe stata affittata anche ad altri giocatori del Newcastle.

Le caratteristiche della villa

Il piano interrato è una delle aree più caratteristiche della villa. Qui si trovano una piscina interna, una sala giochi e una palestra privata. A questi spazi si aggiunge anche una sauna, elemento tipico delle proprietà di fascia alta. Tra i dettagli più evidenti c’è anche una jacuzzi da otto persone, inserita in un contesto pensato per il relax e l’intrattenimento.

La parte posteriore dell’abitazione è stata ampliata con una struttura moderna, caratterizzata da grandi finestre a tutta altezza. Questa scelta aumenta la luminosità degli ambienti e valorizza il collegamento con il giardino.

La villa dispone di sei camere da letto, tutte dotate di bagno privato. La suite principale include anche una cabina armadio, altro elemento che conferma il posizionamento della casa nel segmento più alto del mercato. La distribuzione degli spazi, tra primo e secondo piano, permette di separare le aree notte dagli ambienti dedicati al tempo libero e alla rappresentanza. A completare la proprietà ci sono un parcheggio custodito con cancello e un garage privato.

Quanto vale la casa lasciata da Tonali

Il prezzo richiesto è di circa 4 milioni di sterline, equivalenti a 4,5 milioni di euro. Non è ancora noto se ci siano potenziali compratori interessati alla villa. L’agenzia immobiliare che si occupa della vendita ha pubblicato alcune foto sui social per mostrare qualche dettaglio dell’immobile. Sandro Tonali ha soggiornato nella villa per tre anni dopo il trasferimento dal Milan. Da qualche settimana veste la maglia del Tottenham dopo un trasferimento record di 116 milioni di euro.