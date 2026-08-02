Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

IPA Da sinistra, Kelly Bishop, Alexis Bledel e Lauren Graham

Chiedendo a persone cresciute negli anni Novanta perché hanno sviluppato un amore incondizionato per l’autunno e l’inverno significa ricevere una sola risposta: Una mamma per amica. Il Connecticut, uno Stato che si trova a metà strada tra Boston e New York, è conosciuto in Europa quasi solo per questa serie TV cult. Ed è immaginato proprio come Amy Sherman Palladino ci ha restituito il ridente villaggio di Stars Hollow. Le chiacchierate e le litigate di Rori e Lorelai sotto il portico del villino hanno accompagnato l’adolescenza di tantissimi italiani. E ora quel casolare è in vendita.

Ebbene sì, la casa di Gilmore Girls esiste davvero, e da un paio di settimane ha fatto il suo ingresso nel mercato immobiliare d’oltreoceano. Ovviamente, come accade per la maggior parte degli immobili iconici, la cifra richiesta è decisamente più alta rispetto al reale valore catastale. Ma andiamo con ordine.

Dove si trova la casa di Rori e Lorelai

La dimora più famosa del Connecticut in realtà si trova in Canada. E non si chiama Stars Hollow il paesino che la ospita, bensì Markham, precisamente nel quartiere storico di Unionville. Il villino con il portico è stato il set solo della puntata pilota, girata nel 2000; in seguito, l’intero ambiente è stato ricostruito meticolosamente negli studi cinematografici di Burbank, in California.

Quanto costa la casa di Una mamma per amica

L’iconica villetta indipendente delle ragazze Gilmore debuttò sul mercato immobiliare canadese a 3.880.000 dollari, pari a circa 2,5 milioni di euro. C’è però il rischio che la cifra possa salire ancora: d’altronde, come per ogni bene raro, si trova sempre qualcuno disposto a pagare di più pur di possederlo.

L’immobile è stato costruito nel 1875 e ha compiuto la bellezza di 150 anni. Conserva ancora tutto il fascino vittoriano dell’epoca, ma ci sono diversi elementi architettonici a determinarne il valore, oltre al legame con lo show cult:

si sviluppa su circa 264 metri quadrati abitabili, distribuiti su più livelli;

si compone di 4 camere da letto, 4 bagni, pavimenti originali in pino d’epoca, soffitti con travi a vista e ben 3 camini funzionanti;

la villa è inserita in un complesso che include un secondo edificio indipendente di circa 50 metri quadrati, che dal 1910 al 1984 è stato utilizzato come panetteria.

Se dalle riprese sembrava un’abitazione di dimensioni considerevoli ma non eccessive, è chiaro che non si calcola mai lo spazio occupato da una troupe televisiva all’interno. È così che magicamente quello che in molti ricordano come un salottino intimo e confortevole diventa una zona giorno più grande di tanti monolocali.

Qual è il reale valore della casa

L’annuncio di vendita è gestito dall’agenzia Century 21 Leading Edge Realty, che si è trovata sommersa di offerte e telefonate dai media, anche internazionali. Erano 24 anni che la proprietà non tornava disponibile, essendo stata prevalentemente data in affitto.

Le richieste di visite private stanno arrivando non solo da investitori locali, ma pure da collezionisti di cimeli e super-fan pronti a volare dagli Stati Uniti e dall’Europa.

Al di là della facile ironia su come avrebbe mai potuto una Lorelai qualunque permettersi di acquistare e gestire un immobile di questo tipo, il timore principale degli estimatori del serial è che il prossimo acquirente possa decidere di blindarla definitivamente, magari sottraendola anche alla vista esterna. La speranza dei fan è invece che venga rilevata per essere trasformata in una struttura ricettiva a tema, a suon di biglietti d’ingresso. Con buona pace del vicinato, che a quel punto si troverebbe davvero invaso dai curiosi.