ANSA Allegri e il Napoli, accordo pluriennale: quanto vale davvero il suo stipendio.

Massimiliano Allegri ha firmato con il Napoli: il contratto da tecnico sarà valido fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro a stagione, al netto degli eventuali bonus. Si parla quindi di un contratto che è in totale superiore ai 18 milioni di euro solo per la parte fissa, cioè senza considerare bonus legati a risultati in campo, qualificazioni europee o trofei.

Non si tratta di un dettaglio banale: contratti pluriennali di questa natura per un allenatore in Italia sono sempre più rari. Significa che il Napoli voleva davvero Allegri, e l’ha dimostrato.

Gli altri ingaggi da allenatore

Alla Juventus (dato 2023), Massimiliano Allegri aveva guadagnato circa 7 milioni di euro netti a stagione, con bonus fino a 9 milioni.

E al Milan (stagione 2025/26) gli era stato attribuito dalla stampa uno degli ingaggi più alti del campionato: 5,5 milioni di euro a stagione. Dal punto di vista economico, dunque, il nuovo contratto col Napoli è inferiore rispetto al contratto concluso con il Milan. Secondo quanto si apprende dalla stampa, Allegri avrebbe rinunciato alla buonuscita e dunque il suo rapporto col Milan si sarebbe interrotto con lo stipendio di giugno, l’ultimo. Tale accordo è stato un sollievo anche per i conti del Milan.

La società immobiliare

Allegri non è solo in grado di guadagnare tanto, ma sa anche far fruttare i suoi ingaggi: il tecnico, accanto alla carriera sportiva, ha infatti costruito negli anni un solido patrimonio attraverso la società Malpaso srl.

La società, nata nel 2017, ha progressivamente spostato il suo core business sul settore immobiliare, con un portafoglio distribuito tra varie città. Il valore delle immobilizzazioni materiali supera i 13,7 milioni di euro, anche se il valore di mercato effettivo è stimato più alto per effetto degli ammortamenti.

Allegri e la società Malpaso

Di Malpaso ne parlano Italia Oggi e Calcio e Finanza. La maggioranza delle quote (90%) è detenuta da Max Allegri. L’ultimo bilancio disponibile è quello del 2024, che ha evidenziato un valore della produzione di 460.527 euro, in crescita rispetto all’anno precedente (328.587 euro), ma con un risultato ancora negativo pari a 94.858 euro, soprattutto per via degli investimenti fatti. Il rosso va però riducendosi anno dopo anno.

Il modello è quello dell’accumulo: nessuna cessione significativa registrata, ma un’espansione progressiva del patrimonio.

Il patrimonio immobiliare collegato a Malpaso si distribuisce su tre città: