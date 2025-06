Red Bull compra una squadra di Milano, nuovo stadio in arrivo

Fonte: IPA Red Bull valuta di investire nell'Alcione Milano.

Red Bull non vedrebbe l’ora di mettere le ali a una squadra di calcio in Italia, dopo anni di investimenti strategici in club di diversi continenti.

Il colosso degli energy drink starebbe valutando il nome dell’Alcione Milano, ambizioso club lombardo attualmente in Serie C. E sul tavolo ci sarebbe anche l’ipotesi di uno stadio.

Red Bull compra l’Alcione Milano?

L’indiscrezione bomba è stata sganciata dal Sole 24 Ore e rilanciata da numerose testate. Naturalmente non c’è nulla di scolpito nella pietra, dal momento che ci troviamo ancora nell’ambito dei rumor. Ma tanto è bastato a scatenare le fantasie dei calciofili.

Quello che Red Bull avrebbe in mente sarebbe un progetto a medio-lungo termine, che prevede una crescita strutturata di un club di calcio di Serie C, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la Serie B e costruire un nuovo stadio.

Gli investimenti di Red Bull nel calcio

Red Bull non è nuova a operazioni di questo tipo. L’azienda è già presente nel calcio professionistico con un network strutturato che comprende l’Rb Lipsia in Germania, l’Rb Salisburgo in Austria, i New York Red Bulls negli Stati Uniti, oltre a Red Bull Bragantino e Red Bull Brasil in Brasile. A questi si aggiungono Fc Liefering, Red Bull Ghana (attivo fino al 2014), e partecipazioni di minoranza in Paris Fc e nel Leeds United.

Ora sarebbe la volta di un club milanese.

Alcione Milano aperta a investitori

Da parte del club, per volontà del proprietario e presidente Giulio Gallazzi, si sarebbe da tempo registrata l’apertura a intavolare trattative con investitori americani, olandesi e inglesi al fine di rilanciare il club in grande stile. Ma anche con multinazionali come, per l’appunto, Red Bull.

Per quanto riguarda Red Bull, tutte le sue acquisizioni e partnership hanno sempre risposto a un criterio preciso: pieno controllo gestionale, ampia possibilità di sviluppo sportivo e commerciale, contesto scalabile. In questo senso, l’Alcione Milano rappresenta una piattaforma perfettamente coerente con la strategia del gruppo.

Guidato dall’imprenditore bolognese Giulio Gallazzi, fondatore della Sri Group, l’Alcione ha chiuso la stagione 2024/25 con una salvezza tranquilla nel girone A di Serie C. Il club si distingue per un’impostazione manageriale solida, un budget di circa 5 milioni di euro e una forte attenzione al settore giovanile, elemento centrale nel piano di sviluppo.

Il dossier presentato da Gallazzi agli investitori, fra i quali c’è anche Red Bull, fra gli altri, prevede un percorso chiaro: consolidamento in Serie B, valorizzazione della “cantera” e costruzione di un nuovo stadio, passaggio cruciale per l’espansione economica e sportiva.

Torino occasione sfumata

Prima dell’Alcione, Red Bull aveva sondato anche la pista Torino. L’interesse era stato alimentato da una partnership commerciale annunciata dal club granata per la stagione 2024/25, che ha visto Red Bull come “Official Energy Drink Partner”. Tuttavia, le speculazioni su un possibile ingresso nella proprietà sono state presto smentite.

Se confermata, l’operazione con l’Alcione rappresenterebbe il primo investimento diretto di Red Bull in Italia. In attesa di sviluppi, l’Alcione ha annunciato il rinnovo del direttore sportivo Matteo Mavilla e del tecnico Giovanni Cusatis, alla guida della prima squadra dal 2021: segnale di continuità in una fase delicata, ma ricca di potenziali trasformazioni.