Quanto vale la vittoria della Champions per il Manchester City

Fonte: ANSA

La partecipazione alla Champions League può fruttare ai club un guadagno finanziario significativo, rendendo questa competizione UEFA un obiettivo primario per molte squadre europee. I risultati ottenuti in questa competizione possono aumentare considerevolmente gli introiti per i club; quindi, le prestazioni nel torneo europeo sono di grande importanza, così come l’avanzamento da un turno all’altro.

I premi in denaro della Champions League che attendono il Manchester City

Archiviata la finale, andata in onda su Now TV, che propone in streaming il grande calcio della Serie A, di Champions, Europa e Conference League, vediamo quanto può guadagnare il City dalla vittoria della Champions. I vincitori della finale possono aspettarsi di guadagnare 23,6 milioni di euro (corrispondenti a circa 20 milioni di sterline) in premi solo per la loro prestazione nella partita. Tuttavia, sia Inter, che ha da poco annunciato il suo nuovo sponsor, che Manchester City guadagneranno una somma molto maggiore sui loro conti in banca. Ciò accade perché i premi in denaro vengono distribuiti man mano che le squadre avanzano nelle diverse fasi della competizione. Vengono assegnati circa 3,3 milioni di euro (corrispondenti a circa 2,8 milioni di sterline) per ogni vittoria nella fase a gironi, il che significa che Manchester City e Inter guadagneranno tra i 58,8 milioni e i 70,6 milioni di euro complessivamente dalla loro partecipazione alla Champions League. La vittoria per l’Inter avrebbe, inoltre, portato nelle tasche dei giocatori 9 milioni lordi, ovvero circa 200.000 euro netti a giocatore, soldi messi sul piatto dal presidente Steven Zhang.

E tutto ciò senza considerare i ricavi televisivi, che aggiungono ulteriori soldi nelle casse dei club. Il valore complessivo del pacchetto televisivo ammonta a circa 304,4 milioni di euro e viene suddiviso tra le squadre in base al valore di mercato e ai risultati passati nella competizione. Pertanto, il City riceverà oltre 94,4 milioni di euro una volta aggiunti i premi in denaro ai ricavi televisivi.

I dettagli dei premi della Champions League 2022/2023

L’UEFA ha pubblicato i dettagli dei premi in denaro per la Champions League 2022/2023, con un montepremi totale di €2,032 miliardi. I vincitori dell’ultima stagione, il Real Madrid, hanno ottenuto €83,2 milioni in premi basati sulle prestazioni in Champions League, inclusi €4,5 milioni per la vittoria della Supercoppa UEFA nell’agosto 2022.

I premi basati sulle prestazioni costituiscono il 55% del montepremi totale. Il vincitore della competizione riceve 20 milioni di euro, mentre il secondo classificato ottiene 15,5 milioni. Le squadre semifinaliste ricevono 12,5 milioni di euro, mentre le squadre ai quarti di finale ottengono 10,6 milioni. Le squadre agli ottavi di finale ricevono 9,6 milioni. Inoltre, ci sono premi per le vittorie e i pareggi nella fase a gironi, nonché un premio di 15,64 milioni per il raggiungimento della fase a gironi.

Altri premi della Champions League

Il restante 45% del montepremi è distribuito tra i 32 club partecipanti alla fase a gironi in due modi. Il 30% del premio viene assegnato in base a un algoritmo di coefficiente che tiene conto delle prestazioni europee delle squadre nel corso di 10 anni. Il restante 15% è destinato alle entrate derivanti dai diritti televisivi e viene distribuito in base ai mercati nazionali.

A confronto con la Champions League, l’Europa League e la Conference League offrono premi di importo inferiore. Il vincitore della Europa League riceve circa 15 milioni di euro, mentre il vincitore della Europa Conference League ottiene circa 8,9 milioni in premi basati sulle prestazioni. A causa dell’impatto della pandemia di COVID-19 sul calcio europeo, UEFA ha deciso di trattenere una parte dei premi per sostenere i programmi di soccorso COVID-19 nel calcio europeo. Questo importo verrà distribuito nel corso delle prossime stagioni.