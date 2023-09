Fonte: ANSA MotoGP San Marino: dove seguire Sprint e gara in TV

È subito back to back per la MotoGP, che dopo aver corso al Montmelò di Barcellona per il GP della Catalogna torna subito in pista. E lo fa approdando in territorio nostrano, in Emilia-Romagna, per quello che però da calendario è il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Un ritorno in pista a pochi giorni dal grandissimo spavento per le sorti di Francesco Bagnaia, campione del mondo in carica e leader della classifica generale nel Motomondiale 2023, che in Catalogna ha rischiato tantissimo dopo essere stato disarcionato dalla sua moto ed essere stato investito da Brad Binder.

Dalla paura all’ok medico, Bagnaia ci sarà

Togliersi dagli occhi e dalla mente il terribile incidente accorso a Pecco Bagnaia nell’ultimo weekend di MotoGP a Barcellona sarà difficile, ma è una storia a lieto fine per il pilota italiano che a Misano, nonostante la grande paura catalana, ci sarà. Ci sarà nonostante qualche dolorino sparso, perché cadere dalla moto con un violento highside, impattare sull’asfalto e poi essere investito dalla moto di Brad Binder, che gli è salita sulla gamba destra, di certo non è una passeggiata di salute.

Ma Bagnaia ha lavorato tutta la settimana, circondato dall’affetto della famiglia, degli amici e del suo team, per esserci nel GP di casa che ha un sapore ancor più dolce considerando che si presenterà a Misano da leader del Mondiale. Poteva esserci qualche punto di vantaggio in più sul secondo Martìn, ma il ko anzitempo a Barcellona ha concesso allo spagnolo di recuperare qualche punto sull’italiano che però si è detto fiducioso in vista del weekend.

Giovedì, dopo aver ricevuto il fit dai medici che lo hanno visitato a Misano Adriatico, Bagnaia infatti si è detto pronto: “Sarà un weekend in cui dovrò stringere i denti, non sono molto a posto, ma ci proviamo. Ci ho già provato due anni fa sempre qui a Misano dopo una frattura alla tibia, ci ho provato l’anno scorso a Portimao e a Jerez dopo una brutta situazione alla spalla, ci riproveremo anche questa volta”.

MotoGP San Marino, dove seguire il weekend in tv

Come ogni anno nel paddock della MotoGP ci sarà Sky Sport, col commento di ogni giornata di prove, qualifiche, Sprint e gara affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini e con gli approfondimenti di tutto il team del comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Per chi non ha Sky c’è la possibilità di guardare i weekend in streaming grazie a NOW.

Venerdì 8 settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 9 settembre

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.55: Sprint MotoGP

Ore 16.15: Moto E – Race 2

Domenica 10 settembre

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP