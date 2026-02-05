Quanto costa raggiungere Milano, dormire e mangiare durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Giornalista e content manager

ANSA Quanto costa assistere alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026

Milano si prepara ad accogliere la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali del 6 febbraio 2026. Un report diffuso da Assoutenti ha analizzato nel dettaglio le principali voci di spesa legate al viaggio, al pernottamento e alla ristorazione nei giorni dell’apertura dei Giochi.

Quanto costa raggiungere Milano per l’apertura dei Giochi

Il primo elemento preso in considerazione riguarda i costi di trasporto. Assoutenti ha ipotizzato una partenza in data 5 febbraio, senza particolari vincoli di orario, per raggiungere Milano in vista della cerimonia del giorno successivo. I dati mostrano come il costo vari sensibilmente in base alla città di partenza e al mezzo scelto.

Per chi viaggia in treno ad alta velocità, i prezzi risultano elevati soprattutto sulle lunghe percorrenze. Da Reggio Calabria la spesa minima per un biglietto di sola andata supera i 140 euro, con valori di poco inferiori nel caso di offerte alternative. Da Bari il costo minimo scende a 112 euro, mentre da Napoli si colloca attorno ai 103 euro. Più contenuta la spesa per chi parte da Roma, dove il biglietto ferroviario di sola andata parte da circa 95 euro.

L’aereo, secondo il report, risulta spesso più conveniente rispetto al treno. I voli con partenza da Reggio Calabria partono da circa 119 euro, mentre da Bari si trovano soluzioni minime attorno ai 63 euro. Da Napoli la spesa parte da circa 65 euro e da Roma da circa 59 euro. Tuttavia, Assoutenti segnala come le tariffe minime possano aumentare sensibilmente da alcune città, arrivando a superare i 180 euro, senza considerare i costi aggiuntivi per servizi accessori come il bagaglio a mano o la scelta del posto.

Alloggi per Milano-Cortina, non mancano soluzioni accessibili

Un altro capitolo centrale dell’analisi riguarda il pernottamento. Anche in questo caso il quadro che emerge è molto eterogeneo. Ipotizzando un soggiorno di due notti, il 5 e il 6 febbraio, per due persone in camera doppia, i prezzi variano in modo significativo in base alla tipologia di struttura e alla posizione.

Per gli hotel situati in zone centrali o semicentrali di Milano, la spesa minima parte da circa 250 euro complessivi, ma può superare abbondantemente i 4700 euro per le strutture di fascia alta. Gli appartamenti mostrano una forbice ancora più ampia, con costi che partono da poco più di 220 euro e possono superare gli 8.000 euro nei casi più esclusivi.

Le soluzioni come affittacamere e bed & breakfast presentano prezzi intermedi. In questi casi la spesa per due notti varia indicativamente tra i 280 e i 765 euro. Secondo Assoutenti, nonostante l’aumento della domanda legato all’evento olimpico, sulle piattaforme di prenotazione sono ancora disponibili alloggi a prezzi considerati accessibili, soprattutto per chi prenota con un certo anticipo o accetta di alloggiare fuori dalle aree più centrali.

I biglietti per la cerimonia di apertura a San Siro

Alla spesa per viaggio e alloggio si aggiunge quella per l’ingresso alla cerimonia di apertura dei Giochi, in programma allo stadio San Siro il 6 febbraio. Sui canali ufficiali, i biglietti partono da un minimo di circa 260 euro per i posti nel terzo anello, mentre i settori più prestigiosi arrivano a superare i 2000 euro.

Mangiare a Milano durante i Giochi

Chi si reca a Milano per le Olimpiadi deve mettere in conto il costo di pranzi e cene in città. Il prezzo medio di una cena al ristorante si attesta attorno ai 45 euro a persona. Più contenuta la spesa per una cena in pizzeria, che si colloca mediamente tra i 18 e i 20 euro.

Nel commentare i dati del report, il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, richiama l’attenzione sui possibili effetti dei Giochi sui prezzi.