Lazio-Inter gratis su Dazn, ancora un big match in chiaro: la strategia contro i siti pirata

Continua la promozione di Dazn del "Try an buy" con un'altra sfida di Serie A di alta classifica trasmessa senza abbonamento: come vedere Lazio-Inter in chiaro

Fonte: ANSA Lautaro Martinez e Mattia Zaccagni, capitani di Lazio e Inter

Ancora un big match gratis sui canali Dazn. Dopo Milan-Napoli, la prima partita di Serie A trasmessa in chiaro a distanza di quasi 30 anni dall’ultima volta, il colosso streaming ripete l’esperimento del “Try an buy”, una strategia messa in campo per attrarre nuovi clienti e combattere la pirateria nel calcio. Sulla piattaforma Ott sarà così disponibile senza abbonamento un’altra sfida di alta classifica: Lazio-Inter. Un’offerta aperta a tutti, ma per un numero limitato di utenti.

Come vedere Lazio-Inter

I biancocelesti sono tra le grandi sorprese della stagione 2024/25 e vogliono continuare a stupire con il ritmo martellante mostrato nelle ultime sei vittorie consecutive in Serie A, serie interrotta soltanto dallo scivolone a Parma, che li hanno proiettati al terzo posto a pari punti con i nerazzurri e la Fiorentina.

La squadra di Marco Baroni si troverà però di fronte all’Olimpico proprio i campioni d’Italia dell’Inter, in uno scontro diretto potenzialmente decisivo per la zona Champions League, perlomeno fino a questo punto della competizione.

Dal canto suo la formazione guidata da Simone Inzaghi è determinata a recuperare il terreno perso a inizio stagione e a continuare il cammino in ripresa fatto vedere con le ultime convincenti prestazioni, in una corsa al primo posto occupato dall’Atalanta già a sei punti di distanza.

Tutte le premesse per una partita di cartello tra Lazio e Inter, nel posticipo di lunedì 16 dicembre, calcio d’inizio 20.45.

La sfida sarà la seconda partita della Serie A trasmessa in chiaro dopo Milan-Napoli della decima giornata, come non accadeva da 28 anni: l’ultima gara del campionato italiano mandata in onda in chiaro risaliva, infatti, alla sfida tra Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996.

Una “svolta storica”, secondo quanto sostiene il Ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi, che è tornato a sottolineare la strategia messa in campo dal colosso streaming per coinvolgere sempre più tifosi.

L’iniziativa è sostenuta anche dalle società, come confermato anche dalle parole del presidente biancoceleste Claudio Lotito, in questi giorni al lavoro sul progetto del nuovo stadio Flaminio.

“Trasmettere gratuitamente su Dazn un big match di Serie A così importante, vista anche l’attuale classifica, dimostra la volontà comune di coinvolgere più tifosi possibili” ha dichiarato il patron della Lazio, in linea con il commento del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, che ha sottolineato l’obiettivo comune di “avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati”.

Per poter guardare Lazio-Inter in modalità gratuita sarà necessario collegarsi tramite Pc o smartphone sul sito di Dazn, selezionare dalla home la partita e seguire le indicazioni per la registrazione tramite indirizzo e-mail.

A partire dalla stessa giornata di lunedì 16 dicembre, sarà possibile accedere all’app Dazn dalla propria Tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la gara, incluso tutto lo show del pre e post-partita, condotti da Diletta Leotta e Giorgia Rossi, con telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

La strategia di Dazn

L’offerta del calcio gratis rientra nella strategia “Try and buy” (“Prova e acquista”) che Dazn ha deciso inserire nell’acquisizione fino al 2029 dei diritti Tv della Serie A, trasmettendo in chiaro cinque partite a stagione per i prossimi cinque anni.

Un piano sposato anche dalla Lega Serie A per contrastare la pirateria nel calcio, obiettivo ribadito dall’Ad Luigi De Siervo, che ha sottolineato l’importanza di premiare con questa iniziativa “coloro che decidono di seguire le partite attraverso i canali ufficiali, rinunciando così alla visione sui siti pirata”.

Ad approfittare dell’occasione sarà però soltanto a un numero limitato di account: la partita potrà essere vista in chiaro, infatti, soltanto dai primi 2 milioni di utenti che riusciranno a registrarsi.