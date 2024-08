Jannik Sinner torna in campo all’Atp di Montreal e vince: quanto può guadagnare

Fonte: ANSA Il numero 1 al mondo del ranking Atp, Jannik Sinner

Jannik Sinner torna in campo dopo le critiche che hanno accompagnato la sua assenza per tonsillite alle Olimpiadi e torna a fare quello che sa fare: vincere. All’Atp di Montreal il 22enne fuoriclasse altoatesino ha conquistato i quarti del doppio in coppia con l’inglese Jack Draper e ha subito liquidato all’esordio nel singolare il croato Borna Coric.

Il ritorno in campo di Sinner

Al “National Bank Open”, sul cemento dell’IGA Stadium” di Montreal, in Canada, il numero 1 del mondo ha debuttato nel sesto Atp Masters 1000 stagionale, dove si è presentato da campione in carica.

Per Sinner è stato il primo match in singolare a distanza di quattro settimane dalla sconfitta in cinque set nei quarti a Wimbledon contro Daniil Medvedev (eliminato a sorpresa dal numero 42 del ranking, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina) e dalla successiva decisione di ritirarsi dalle Olimpiadi di Parigi causa tonsillite, rinuncia che ha portato con sé uno strascico di critiche per le grandi speranze di medaglie riposte sull’azzurro.

Con l’amico Draper, il 22enne di Sesto Pusteria ha ripreso confidenza con la racchetta senza difficoltà, avanzando ai quarti dopo aver eliminato la coppia Ben Shelton e Alexander Bublik per 7-6(2), 6-1.

Nel singolare ha poi sbrigato in un’ora e 36 minuti la pratica Borna Coric, numero 94 del ranking, proveniente dalle qualificazioni e apparso in condizioni fisiche non ottimali per un risentimento all’inguine, sconfitto per 6-2, 6-4.

“Le due partite di doppio che ho giocato con Jack mi hanno aiutato nel rientro – ha spiegato nell’intervista post partita Jannik Sinner -. Oggi ho avuto l’impressione di colpire bene: non sono condizioni facili, la palla viaggia veloce, vola via. Comunque sicuramente una giornata positiva. Il rientro non è mai facile ma mi sono abituato già alle condizioni”.

“Sono riuscito ad iniziare la partita in modo positivo e a mantenere alto il livello: gli ho strappato subito il servizio nel secondo set, anche se è stato più lottato, ho dovuto salvare una palla-break che avrebbe potuto anche cambiare la partita. Ma ho avuto il giusto atteggiamento mentale – ha commentato ancora il 22enne – Sto cercando di essere più ‘pulito’, più semplice sul campo: di aver la giusta mentalità e di giocare in maniera più aggressiva come ho fatto oggi. Vediamo come andrà con i prossimi match: spero di alzare un po’ il livello”.

Agli ottavi, in programma venerdì 9 agosto, Sinner troverà il cileno Alejandro Tabilo, numero 21 del ranking e 15 del seeding, che ha eliminato il torinese Lorenzo Sonego.

Quanto può vincere Sinner all’Atp di Montreal

Con un incremento del 3% rispetto alla scorsa edizione, il montepremi dell’Atp di Montreal ammonta in totale a 6.229.825 euro, così ripartiti:

Primo turno – 24.909 euro

Secondo turno – 44.959 euro

Ottavi di finale – 838.44 euro

Quarti di finale – 156.749 euro

Semifinali – 287.378 euro

Finale – 525.514

Vincitore – 962.339 euro

Sinner si è dunque assicurato per ora oltre 93.400 euro, se si contano anche i circa 48.500 euro messi in tasca con i quarti raggiunti nel doppio, dove è arrivata anche la coppia composta da Andrea Vavassori e Simone Bolelli quinta testa di serie (rispettivamente numero 10 e numero 9 nel ranking Atp di specialità), dopo il successo in due set all’esordio sui canadesi Pospisil e Shapovalov, in tabellone grazie ad una wild card, e la vittoria agli ottavi su Max Purcell e Jordan Thompson, 12esime teste di serie.

I prossimi avversari del duo azzurro sarà la coppia dello spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, primi favoriti del seeding, o quella formata dall’argentino Tomas Etcheverry e dal cileno Alejandro Tabilo.