Dopo una settimana di pausa per rimettere insieme le idee, la F1 torna in pista a Budapest per il GP d’Ungheria. All’Hungaroring riparte la corsa al titolo che vede la Red Bull e Max Verstappen ben saldi al comando, ma gli ultimi weekend di gara sembrano aver rimescolato le gerarchie in griglia, con Ferrari, Mercedes e McLaren pronte a darsi battaglia per contendersi il titolo di vicecampioni o sognare di scalzare la scuderia austriaca e l’olandese.

Una Ferrari nuova vuole essere protagonista

Il weekend di Silverstone in Inghilterra è stato quello delle sorprese, con un vincitore che nessuno si sarebbe mai aspettato. Certo, dire che la vittoria di Lewis Hamilton era contro ogni pronostico suona strano, soprattutto visto il palmares del Re nero che però prima del GP di casa non vedeva il gradino più alto del podio da due anni e mezzo. Un ritorno al successo, il 104° della carriera, che ha commosso il prossimo futuro sposo della Ferrari che spera di seguire le orme del sette volte iridato.

Quella che si presenta al via in Ungheria, infatti, sarà una Ferrari nuova, una Rossa che spera di tornare protagonista. Come? Di certo con le prestazioni, quelle mancate nelle ultime gare dopo l’exploit di Montecarlo. Per cercare di invertire il trend, quindi, a Maranello si sono messi al lavoro per dare a Charles Leclerc e Carlos Sainz una SF24 “nuova”.

La monoposto che scenderà in pista all’Hungaroring, infatti, avrà un nuovo fondo che come sottolineato dal team principal Frédéric Vasseur aiuterà i piloti a guidare meglio e a proprio agio. Un fondo modificato, aggiornato per ridurre il bouncing e che potrà dare nuova linfa alla Rossa.

“Sono fiducioso che il pacchetto che avremo a disposizione all’Hungaroring potrà permettere alla nostra squadra di essere protagonista” si è sbilanciato Vasseur, accendendo gli animi dei tifosi che sperano di vedere il Cavallino Rampante davanti a tutti domenica.

F1 Ungheria, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del tredicesimo appuntamento della stagione di F1? All’Hungaroring di Budapest, come sempre ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che vedrà scendere in pista i piloti in lotta per il mondiale delle quattro ruote. Oltre alla F1, a Budapest correranno e proveranno a mettersi in mostra anche i giovanissimi della F3 e della F2

Venerdì 19 luglio

Ore 9.55: F3 – prove libere;

Ore 11.05: F2 – prove libere;

Ore 13.30: F1 – prove libere 1;

Ore 15.05: F3 – qualifiche;

Ore 16: F2 – qualifiche;

Ore 17: F1 – prove libere 2.

Sabato 20 luglio

Ore 9.50: F3 – Sprint Race;

Ore 12.30: F1 – prove libere 3;

Ore 14.15: F2 – Sprint Race;

Ore 16: F1 – qualifiche.

Domenica 21 luglio

Ore 8.25: F3 – gara;

Ore 10.05: F2 – gara;

Ore 15: F1 – gara.