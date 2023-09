Fonte: ANSA F1 Singapore: come seguire qualifiche e gara in tv

Mancano otto gare al termine della stagione di F1, anche se a dir la verità la corsa per il titolo è ormai chiusa. Max Verstappen, infatti, vola verso la conquista del terzo titolo iridato di fila al termine di un’annata da incorniciare per l’olandese, condita da record e un dominio che non ha lasciato scampo agli avversari. È stato così anche a Monza, nel GP di casa della Ferrari dove la Rossa di Sainz si è piazzata sul podio dietro alle due Red Bull, e per cercare di suggellare una stagione perfetta Super Max spera sarà così anche a Singapore.

Prossima tappa del Mondiale, infatti, è proprio il GP di Singapore, sulla pista di Marina Bay dove l’olandese spera di sfatare un tabù, col successo mai conquistato sul tracciato singaporiano.

A Singapore per sfatare un tabù

Otto gare e tanti punti ancora a disposizione, ma con Verstappen che ha la possibilità di fare presto festa. Perché i 155 di vantaggio su Perez, compagno di squadra mai all’altezza dell’olandese, difficilmente metterà i bastoni tra le ruote all’olandese che a Singapore, intanto, ha intenzione di sfatare un tabù.

La Formula 1 torna a correre dall’altra parte del mondo, sul circuito cittadino e scintillante di Marina Bay, su un tracciato dove il campione del mondo della Red Bull e leader del campionato non è infatti mai riuscito a trionfare. Un GP by-night dominato spesso e volentieri dal sette volte iridato della Mercedes Lewis Hamilton, ma che l’anno scorso vide trionfare proprio Perez nel weekend in cui Verstappen compromise tutto il fine settimana per un pasticcio in qualifica da parte del muretto Red Bull a livello di calcolo della benzina .

“Marina Bay – spiega Verstappen – è un circuito fantastico. Quest’anno sarà interessante vedere come il nuovo layout della pista influenzerà il comportamento generale e l’assetto della vettura, penso che i tempi sul giro saranno molto più veloci. Singapore sarà probabilmente il fine settimana più impegnativo delle prossime gare, dato che la posta in gioco è più alta su un circuito cittadino e la griglia è solitamente molto vicina, per non parlare del caldo e dell’umidità”.

Ma a sperare è anche la Ferrari, che dopo il terzo e quarto posto di Monza con Sainz e Leclerc spera di fare un altro passo avanti per lottare per il podio. “Trattandosi di un tracciato cittadino, il pilota a Singapore può fare una differenza ancora maggiore: abbiamo preparato al meglio la gara al simulatore e metteremo in condizione Carlos e Charles di girare il piu’ possibile, cercando di massimizzare il potenziale della SF-23” ha detto il team principal Ferrari Frédéric Vasseur che ha assicurato: “Veniamo da una gara di Monza esaltante, vogliamo continuare questo trend positivo e raccogliere un buon bottino di punti anche a Singapore”.

F1 Singapore, dove seguirla

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del GP di Singapore? In Asia, come sempre, ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero insider ai box. Di seguito tutti gli orari del weekend di F1 nel quale la Ferrari spera di acciuffare il secondo podio di fila.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti

Venerdì 15 settembre

11:30-12:30 Prima sessione di prove libere

15:00-16:00 Seconda sessione di prove libere

Sabato 16 settembre

11:30-12:30 Terza sessione di prove libere

15:00-16:00 Qualifiche

Domenica 17 settembre

14:00 Gara