Dove vedere il campionato Serie A 2024/2025 in streaming

La festa dell'Inter vincitrice della Serie A 2023/2024

Serie A 2024-2025 ai blocchi di partenza. Tutto pronto per la prima giornata del campionato italiano in programma il 17 agosto, con i Campioni d’Italia dell’Inter ad aprire la nuova stagione nell’anticipo contro il Genoa. Quest’anno i nerazzurri restano i favoriti per lo scudetto, anche grazie ai colpi di mercato già messi a segno con largo anticipo per rafforzare la squadra di mister Simone Inzaghi. Le concorrenti sono invece ancora all’opera sui trasferimenti per cercare di ridurre il divario con i detentori del titolo, mentre sul campo sono al lavoro i nuovi allenatori di Juventus, Milan e Napoli, rispettivamente Thiago Motta, Paulo Fonseca e Antonio Conte.

Serie A 24/25: le prime tre giornate

Si parte con l’Inter impegnata al Marassi contro i Grifoni a partire dalle 18.30, in contemporanea con Parma-Fiorentina. Sempre nella serata del 17 agosto faranno il loro debutto l’Empoli in casa contro il Monza e il Milan a San Siro con il Torino, calcio d’inizio 20.45.

Domenica 18 agosto sarà il turno di Bologna-Udinese ed Hellas Verona-Napoli in campo alle 18.30, mentre Cagliari-Roma e Lazio-Venezia si giocheranno alle 20.45. La prima giornata terminerà lunedì 19 con Lecce-Atalanta alle 18.30 e Juventus-Como alle 20.45.

Il calendario della Serie A di quest’anno prevede, fino all’ultima giornata del 25 maggio 2025, quattro soste per le Nazionali, previste l’8/9/2024, il 13/10/2024, il 17/11/2024 e il 23/3/2025, e soltanto un turno infrasettimanale in programma mercoledì 30 ottobre 2024.

Tre dunque le giornate fino alla prima pausa dell’8 settembre, qui di seguito gli appuntamenti del secondo e del terzo turno:

Seconda giornata

Sabato 24 agosto, ore 18.30 Parma-Milan

Sabato 24 agosto, ore 18.30 Udinese-Lazio

Sabato 24 agosto, ore 20.45 Inter-Lecce

Sabato 24 agosto, ore 20.45 Monza-Genoa

Domenica 25 agosto, ore 18.30 Fiorentina-Venezia

Domenica 25 agosto, ore 18.30 Torino-Atalanta

Domenica 25 agosto, ore 20.45 Napoli-Bologna

Domenica 25 agosto, ore 20.45 Roma-Empoli

Lunedì 26 agosto, 18.30 Cagliari-Como

Lunedì 26 agosto, 20.45 Hellas Verona-Juventus

Terza giornata

Venerdì 30 agosto, ore 18.30 Venezia-Torino

Venerdì 30 agosto, ore 20.45 Inter-Atalanta

Sabato 31 agosto, ore 18.30 Bologna-Empoli

Sabato 31 agosto, ore 18.30 Lecce-Cagliari

Sabato 31 agosto, ore 20.45 Lazio-Milan

Sabato 31 agosto, ore 20.45 Napoli-Parma

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Fiorentina-Monza

Domenica 1 settembre, ore 18.30 Genoa-Hellas Verona

Domenica 1 settembre, ore 20.45 Udinese-Como

Domenica 1 settembre, ore 20.45 Juventus-Roma

Serie A 2024/2025: dove vederla

Come da cinque stagioni a questa parte, anche per l’annata 2024/2025 Dazn si è riconfermato come unica piattaforma streaming a trasmettere in diretta tutta la Serie A, dopo l’acquisizione per altri cinque anni dei diritti televisivi del campionato italiano, con 7 partite in esclusiva (266 partite su 380) e 3 in co-esclusiva (114 partite) con Sky, che trasmetterà l’anticipo del sabato delle 20.45, la gara della domenica delle 18 e il posticipo del lunedì alle 20.45. Le tre partite di ogni giornata comprese nel pacchetto della Pay-Tv satellitare saranno disponibili anche su Now.

L’offerta di Dazn sul calcio prevede due tipi di abbonamenti, Standard e Plus. Il primo al costo di 44,99 euro al mese permette di guardare in contemporanea gli eventi in diretta e i contenuti on demand su due dispositivi registrati, a condizione che siano connessi entrambi alla rete internet della stessa abitazione e solo con la visione da uno schermo alla volta.

Il piano Standard prevede una soluzione mensile, con la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, o un accredito dilazionato al mese di 12 rate da 34,99 euro per chi paga con carta di credito, di debito o PayPal, non tramite gli store digitali di Apple o Amazon.

Con pagamento anticipato in un’unica soluzione da 359 euro è possibile risparmiare 15 euro al mese (per complessivi 180 euro in meno l’anno pari ad abbonamento di 29,92 euro).

L’offerta Plus permette, invece, di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti e con visione in contemporanea, al prezzo di 69,99 euro al mese.

Anche in questo caso il Piano Annuale con pagamento dilazionato per 12 mesi prevede 12 rate da 59,99 euro al mese, solo per i clienti che pagano con carta di credito, di debito o Paypal, non tramite gli store digitali di Apple o Amazon.

Il pagamento in un’unica soluzione consente di risparmiare oltre 20 euro al mese rispetto al piano mensile e un risparmio totale di oltre 240 euro all’anno, per un totale di 599 euro, equivalenti a 49,91 euro al mese.

Per entrambi gli abbonamenti i contenuti di Dazn sono visibili solo per chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi tramite il medesimo account: le credenziali di accesso sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

