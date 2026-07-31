Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Il nuovo servizio Amazon Family Prime arriva in Italia

Amazon Family è disponibile ufficialmente in Italia. La novità consente a un abbonato Amazon Prime di condividere una parte dei vantaggi dell’abbonamento con un altro adulto del proprio nucleo familiare, senza dover condividere lo stesso account. L’amministratore dell’Amazon Family può invitare un secondo adulto, che continuerà a usare il proprio account Amazon, con cronologia degli ordini, suggerimenti personalizzati e credenziali separate. Non serve quindi comunicare password, codici monouso o dati di accesso. Gli account restano distinti e personali, mentre alcuni benefici di Prime vengono messi in comune.

Come funziona Amazon Family

Con Amazon Family, il cliente Prime principale assume il ruolo di amministratore del gruppo familiare. Dalla sezione “Il tuo account” può accedere a “La tua Amazon Family” e invitare un altro adulto del proprio nucleo familiare. La persona invitata riceve la richiesta, la accetta e ottiene subito accesso ai vantaggi condivisi. La configurazione richiede pochi passaggi e può essere gestita dal Family Hub. Da lì è possibile controllare le impostazioni familiari, visualizzare i membri collegati e consultare i suggerimenti personalizzati dei servizi inclusi. La condivisione riguarda solo i benefici previsti dal programma. Ogni utente mantiene il proprio account Amazon e continua a gestire ordini, preferenze e suggerimenti in modo separato.

Quali vantaggi Prime si possono condividere con Amazon Family

Amazon Family permette di condividere diversi benefici dell’abbonamento Prime. Tra questi rientrano le consegne Prime veloci e senza costi aggiuntivi, uno degli elementi più utilizzati dagli utenti del servizio. Sono inclusi anche Prime Video con pubblicità, Amazon Music Prime, Amazon Luna e l’accesso alle offerte esclusive riservate ai clienti Prime. La condivisione vale anche per eventi commerciali come Prime Day e Festa delle Offerte Prime, durante i quali gli iscritti possono accedere a promozioni dedicate.

Cosa resta privato tra i due account

Amazon sottolinea che ogni persona mantiene il proprio account. Restano quindi separati:

la cronologia degli ordini;

i suggerimenti personalizzati;

le credenziali di accesso;

la sicurezza dell’account.

Questo significa che il secondo adulto non vede gli acquisti effettuati dall’amministratore e viceversa. Anche i consigli sui prodotti restano legati al comportamento di ciascun profilo. La separazione degli account è uno degli aspetti più rilevanti della novità, perché consente di condividere l’abbonamento Prime senza trasformare l’utilizzo in un account comune.

Il metodo di pagamento condiviso

Per attivare Amazon Family, l’amministratore deve selezionare un metodo di pagamento da condividere con il gruppo familiare. Il secondo adulto potrà scegliere se usare quel metodo di pagamento oppure pagare con una propria carta. Quando viene usato il metodo condiviso, l’amministratore riceve una notifica con l’importo complessivo dell’acquisto. Il membro del nucleo familiare, invece, vede solo alcuni dettagli del pagamento: le ultime quattro cifre della carta, il nome dell’intestatario, la data di scadenza e l’indirizzo di fatturazione.

Gli ordini e la cronologia restano comunque separati. La visibilità limitata dei dati di pagamento serve anche a ridurre il rischio di condivisioni improprie dell’abbonamento tra persone che non fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Quanto costa Amazon Family

Amazon Family è incluso senza costi aggiuntivi per chi ha già Prime. L’unico requisito è che l’amministratore sia iscritto al servizio. Il prezzo dell’abbonamento Prime in Italia è di 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno. Per i clienti idonei è prevista anche una prova gratuita di 30 giorni. Chi non è ancora iscritto a Prime può attivare l’abbonamento e usare anche Amazon Family insieme agli altri servizi inclusi. La disponibilità della funzione raggiungerà progressivamente tutti i clienti italiani nei prossimi giorni. In alcuni account Amazon Family risulta già visibile nella sezione dedicata all’interno dell’area personale.