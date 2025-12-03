Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Il ritiro di Danilo Gallinari, annunciato il 2 dicembre 2025, segna la fine di una delle carriere più significative mai costruite da un atleta italiano nel basket professionistico. Le sue 16 stagioni consecutive in NBA raccontano una storia di longevità, continuità e riconoscimento internazionale ma anche di rimpianti per i tanti infortuni che hanno frenato il suo percorso.

Ma oltre ai risultati sportivi, c’è un aspetto che testimonia la sua centralità nel panorama cestistico mondiale: il valore economico dei suoi contratti. Secondo le stime di Basketball Reference, Gallinari ha incassato 204,6 milioni di dollari in stipendi NBA, pari a circa 188 milioni di euro. Si tratta di una somma che lo colloca tra gli sportivi italiani più pagati di sempre. La cifra riguarda esclusivamente i compensi NBA e non comprende sponsorizzazioni, accordi commerciali e attività collaterali.

Il primo stipendio NBA

Il percorso professionale di Gallinari è iniziato nel 2006 con l’esordio all’Olimpia Milano. Due anni più tardi la chiamata che cambia la sua vita: i New York Knicks lo vogliono come sesta scelta assoluta al draft 2008. Il primo stipendio NBA è stato di 2,87 milioni di dollari, pari a circa 2,64 milioni di euro, e ha rappresentato il punto di partenza di una crescita economica costante. Il salto tra Europa e Stati Uniti ha segnato anche l’inizio di una carriera che lo ha portato a essere considerato una delle ali più complete e versatili del basket moderno.

I contratti multimilionari

L’apice finanziario è arrivato nel 2017, quando Gallinari ha firmato con i Los Angeles Clippers un contratto triennale da 65 milioni di dollari, pari a circa 59,8 milioni di euro. Un accordo che, all’epoca, lo ha reso l’atleta italiano più pagato al mondo. Nel 2020 è arrivato un nuovo triennale, questa volta con gli Atlanta Hawks, da 61,5 milioni di dollari, equivalenti a circa 56,6 milioni di euro. Questi due contratti, da soli, hanno garantito quasi due terzi dell’intero patrimonio di Danilo Gallinari maturato in NBA.

Il suo stipendio più alto in una singola stagione è stato quello percepito con gli Oklahoma City Thunder nel 2019-20: 22,6 milioni di dollari, pari a circa 20,8 milioni di euro. All’estremo opposto, il contratto con i Milwaukee Bucks nel 2023-24 è stato di 661.628 dollari, ovvero circa 608.600 euro. Una cifra che ha rappresentato più il ruolo di veterano che quello di titolare di riferimento, coerente con la fase finale della sua carriera.

I guadagni stagione per stagione

Di seguito la conversione degli stipendi NBA percepiti da Gallinari, con importi in euro approssimati come riportato dal sito specializzato Fanspo:

2008-09: 2,64 milioni

2009-10: 2,84 milioni

2010-11: 3,04 milioni

2011-12: 3,85 milioni

2012-13: 8,68 milioni

2013-14: 9,34 milioni

2014-15: 9,98 milioni

2015-16: 12,88 milioni

2016-17: 13,85 milioni

2017-18: 18,11 milioni

2018-19: 19,06 milioni

2019-20: 20,80 milioni

2020-21: 17,94 milioni

2021-22: 18,84 milioni

2022-23: 11,96 milioni

2022-23: 5,96 milioni

2023-24: 6,26 milioni

2023-24: 0,61 milioni

La cifra totale in 16 anni di carriera nel campionato di basket professionistico statunitense è di circa 188 milioni di euro.

Le esperienze fuori dalla NBA

Accanto ai contratti americani, Gallinari ha accumulato compensi anche nelle esperienze europee. In Italia, oltre all’Olimpia Milano, ha disputato alcune partite nella stagione del lockout NBA del 2011. L’ultima tappa della carriera è stato a Porto Rico, dove ha conquistato il titolo nazionale con i Vaqueros de Bayamón. Le cifre relative a queste esperienze non sono rese pubbliche, ma al momento della sua firma il salary cap della squadra era di 1,5 milioni, quindi Danilo Gallinari avrà guadagnato nell’ultima stagione cifre lontanissime rispetto a quelle incassate negli precedenti.