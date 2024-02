Fonte: ANSA Gli allenatori di Real Madrid e Manchester City, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola

Torna la Champions League ed entra nel vivo con il primo turno degli ottavi di finale. In attesa delle italiane in campo, la massima competizione europea di calcio vede impegnate martedì 13 febbraio due delle maggiori candidate, se non le principali favorite, per alzare la Coppa dalle grandi orecchie: Manchester City e Real Madrid. Le squadre di Pep Guardiola e di Carlo Ancelotti si troveranno contro due avversarie più che abbordabili, rispettivamente Copenaghen e Lipsia. Ma entrambe le cenerentole di questi ottavi potranno giocare la carta del fattore casa e chissà che con la spinta del pubblico dalla loro parte riusciranno a giocare uno scherzetto alle due armate.

Champions, Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid: le partite

I campioni in carica del Manchester City voleranno in Danimarca per affrontare la vera sorpresa di questo torneo, il Copenaghen del 35enne Jacob Neestrup, volato agli ottavi per la seconda volta della sua storia (la prima fu nel 2010/11) alla fine di una partita rocambolesca contro il Galatasaray, spedendo proprio i turchi in Europa League ed tenendo dietro anche il Manchester United, eliminato da tutte le competizioni europee.

Ma per buttare fuori l’altra squadra di Manchester ci vorrebbe un miracolo, considerando anche che nei quattro precedenti contro i Cityzens i danesi non hanno mai vinto, pareggiando entrambe le partite casalinghe (2-2 nella Coppa UEFA 2008-2009 e 0-0 nella Champions League della scorsa stagione).

È vero però che nella sua storia il Manchester City non ha mai vinto fuori casa nelle principali competizioni europee contro squadre danesi (escluse le qualificazioni dove ha vinto contro il Midjylland) pareggiando proprio contro il Copenaghen nel 2009 in Coppa UEFA e nel 2022 in Champions League e perdendo contro l’Aalborg nel 2009 (Coppa UEFA).

Rimane comunque improbabile che il Copenaghen possa fare meglio di 13 anni fa, quando è stato eliminato dal Chelsea negli ottavi di finale nel 2010-11 (0-2 in casa, 0-0 in trasferta), soprattutto perché la squadra di Guardiola non sembra voler concedere nulla: il City ha vinto le ultime otto partite di Champions League, la serie più lunga per una squadra inglese nella storia della Coppa dalle grandi orecchie e l’ultima squadra che ha registrato una striscia di successi più lunga nel torneo è stata il Bayern Monaco tra il 2019 e il 2020 (15).

Parlando di squadre da record in Europa, il Real Madrid parte per Lipsia come favorita per il passaggio del turno e anche tra le principali contendenti della vittoria finale.

I Blancos hanno superato gli ottavi di finale in 11 delle ultime 13 occasioni, raggiungendo almeno la semifinale in ciascuna delle ultime tre edizioni: l’ultima eliminazione risale alla stagione 2019/20 proprio a questo punto del torneo e per mano del Manchester City.

Da parte dei tedeschi, questa è la quarta volta che la squadra guidata oggi da Marco Rose raggiunge la fase ad eliminazione diretta della Champions, dove ha raggiunto il punto più alto nel 2019/20, sconfitta dal Tottenham in semifinale.

Lipsia e Real Madrid si sono affrontati per la prima volta nella fase a gironi della scorsa edizione della massima competizione europea, quando, dopo aver perso 2-0 in Spagna, la squadra tedesca è riuscita a vincere il per 3-2 in casa: si è trattata dell’unica sconfitta per i Galacticos nelle ultime 15 partite di Champions contro squadre tedesche.

Champions, Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid: dove vederle in Tv e in streaming

Copenaghen-Manchester City si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di martedì 13 febbraio, sui canali di Sky Sport Arena, Sky Sport (253), oltre che in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Lipsia-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 13 febbraio, su Sky Sport Uno (202), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k per gli abbonati. La gara è disponibile anche in streaming su Infinity+ e Now.

I clienti Now, Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

