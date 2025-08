La stagione 2025/2026 per l'Inter tra Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa costerà oltre 600 euro per chi vuole vedere le partite in tv

La stagione 2025/2026 si preannuncia ricca di appuntamenti per i tifosi dell’Inter. Dopo aver partecipato anche al Mondiale per Club, quest’anno la squadra nerazzurra parteciperà a quattro competizioni ufficiali: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. L’obiettivo è ovviamente puntare alla vittoria nonostante il cambio di allenatore e un’ultima stagione senza trofei. Per chi desidera seguire ogni partita dei nerazzurri è fondamentale conoscere le piattaforme su cui saranno trasmessi gli eventi e i relativi costi. Per questo è necessario una guida utile per orientarsi tra abbonamenti, offerte e soluzioni più adatte a vedere l’Inter in TV o in streaming e capire a quanto ammonta il costo mensile e annuo per il tifoso.

Serie A, tutte le partite dell’Inter su DAZN

Tutta la Serie A 2025/26 sarà visibile su DAZN che trasmetterà in esclusiva 380 partite di campionato, comprese tutte le gare dell’Inter. Sky, invece, avrà la co-esclusiva di 3 partite per turno (114 match stagionali), ma non garantisce la copertura completa delle partite della singola squadra. Per essere certi di vedere ogni gara dei nerazzurri in Serie A, è necessario abbonarsi a DAZN. La piattaforma propone due principali pacchetti per il calcio:

DAZN Standard:

annuale in un’unica soluzione 359 euro (29,92 euro/mese)

annuale dilazionato 19,99 euro/mese per 6 mesi, poi 34,99 euro per altri 6 mesi (totale 329,88 euro)

mensile 29,99 euro il primo mese, poi 44,99 euro/mese

DAZN Plus (per visione su due reti diverse, utile per condivisione):

annuale in un’unica soluzione 599 euro (49,92 euro/mese);

annuale dilazionato 59,99 euro/mese per 12 mesi (totale 719,88 euro);

mensile 69,99 euro/mese.

Chi intende condividere l’abbonamento con un altro tifoso può optare per DAZN Plus annuale, con una spesa di 299,50 euro a testa.

Champions League con Sky e Prime Video

La Champions League 2025/26 sarà visibile principalmente su Sky e sulla sua piattaforma streaming NOW. Sky trasmetterà 185 delle 203 partite totali. Le restanti 18 partite, tra cui una selezione di match del mercoledì, saranno disponibili su Amazon Prime Video.

Offerta Sky Sport (offerta in corso):

primi 30 giorni 9 euro per pacchetto completo Sky (inclusi Sky TV, Netflix, Cinema, Sport, Kids, Calcio);

dal 31° giorno 24,90 euro/mese per 18 mesi (anziché 56,90 euro/mese).

NOW Sport (alternativa a Sky):

pass Sport annuale 19,99 euro/mese per 12 mesi (totale 239,88 euro)

Amazon Prime Video:

abbonamento mensile: 4,99 euro/mese;

abbonamento annuale: 49,90 euro.

Per seguire tutte le partite dell’Inter in Champions League, un tifoso ha quindi bisogno di abbonarsi a NOW (o Sky) e a Prime Video.

Coppa Italia e Supercoppa gratis su Mediaset

Le gare della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana saranno trasmesse in chiaro da Mediaset. Non è previsto alcun costo, basta una TV o una connessione internet per accedere gratuitamente tramite Canale 5, Italia 1 o Mediaset Infinity.

Quanto costa vedere tutta la stagione dell’Inter

Riepilogando le spese necessarie per seguire tutte le partite dell’Inter nella stagione 2025/26:

DAZN Standard annuale (pagamento in un’unica soluzione) 359 euro;

NOW Sport pass annuale 239,88 euro;

Amazon Prime Video annuale 49,90 euro;

Coppa Italia e Supercoppa gratis.

Totale spesa annuale: 648,78 euro

Un tifoso dell’Inter dovrà quindi spendere circa 649 euro all’anno per non perdersi nemmeno un match stagionale tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. In caso di condivisione dell’abbonamento DAZN Plus, la cifra può ridursi a circa 589 euro complessivi.