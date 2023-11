Champions, dove vedere Napoli-Union Berlino e Salisburgo-Inter

Opportunità da non sprecare per Napoli e Inter, contro due squadre per nulla irresistibili, di avvicinarsi al traguardo della qualificazione agli ottavi,

Fonte: ANSA I fuoriclasse di Inter e Napoli, Lautaro Martinez e Kvicha Kvaratskhelia

Occasione d’oro per Napoli e Inter di conquistare una grossa fetta di qualificazione agli ottavi di Champions. La classifica dei gironi sorride a entrambe, con i nerazzurri che si giocheranno il passaggio del turno in Austria contro il Salisburgo e i partenopei che ospiteranno al Maradona i tedeschi dell’Union Berlino. Due avversarie ampiamente alla portata delle due italiane, come dimostrato dalle vittorie messe a segno nelle gare di andata di due settimane fa.

Champions, Napoli-Union Berlino e Salisburgo-Inter: le statistiche

La partita contro l’Union è una opportunità da non sprecare per il Napoli per restare in scia del Real Madrid e blindare il secondo posto con vista sugli ottavi: “Ci avvicineremo solo se vinciamo e comunque non sarà matematico – ha detto in conferenza il tecnico Rudi Garcia – Dobbiamo vincere per forza, ma sappiamo che nessuna gara è facile. L’Union non è in un buon momento, ma quando si incontra una squadra in Champions non può essere una piccola squadra”.

L’Union Berlino si presenterà al Maradona con 12 sconfitte consecutive in tutte le competizioni, record per una squadra tedesca, e la serie di partite perse di fila più lunga in Europa: quattro disfatte, di cui tutte e tre in questa Champions League, fanno della squadra tedesca uno dei tre club a non aver raccolto nessun punto nella fase a gironi di questo torneo, insieme a Benfica e Anversa.

Più impegnativa la gara dell’Inter che volerà a Salisburgo contro i campioni d’Austria. I nerazzurri hanno però vinto tutte e tre le sfide disputate finora contro la squadra della Red Bull, ultima la vittoria all’andata al Meazza.

Un ulteriore successo permetterebbe alla squadra di Simone Inzaghi di consolidare il primo posto, al momento in condomino con il Real Sociedad a 7 punti.

Champions, Napoli-Union Berlino e Salisburgo-Inter: dove vederle

Napoli-Union Berlino si potrà vedere su Sky a partire dalle 18.45 di mercoledì 8 novembre, sui canali di Sky Sport uno (201) e Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252), oltre che in streaming su Infinity+ e su Now TV, che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League.

La gara tra Salisburgo e Inter sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 8 novembre con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram