I Nerazzurri in Spagna contro i Colchoneros alla conquista dei quarti di finale di Champions League, Psv atteso a Dortmund per una sfida ancora più in bilico

Fonte: ANSA Il centravanti e capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, in azione contro l'Atletico Madrid

Una vittoria per dimostrare di essere tra le favorite della Champions. Mentre il countdown per lo scudetto è già iniziato, l’Inter è pronta a conquistare i quarti al Wanda Metropolitano, contro un Atletico Madrid in affanno. La sfida è ancora in bilico dopo l’1-0 dell’andata e i Nerazzurri, pur consapevoli di avere due risultati su tre, vogliono giocarsela senza pensare al pareggio. Con il campionato praticamente archiviato, la squadra di Simone Inzaghi può e deve concentrarsi sull’Europa per non deludere le aspettative sempre più alte, soprattutto pensando alla finale dello scorso anno. Sfida aperta anche a Dortmund, dove Borussia e Psv si contenderanno la qualificazione dopo l’1-1 in Olanda.

Champions, Atletico Madrid-Inter e Borussia Dortmund-Psv: le partite

“Il risultato dell’andata è minimo, quindi non dobbiamo pensare a nessun vantaggio. Domani, dobbiamo andare in campo con la nostra solita mentalità, facendo la nostra solita partita” parola di Federico Dimarco, una delle frecce più efficaci dell’arco di Inzaghi.

“Noi ci siamo preparati nel migliore dei modi, sapendo che il Metropolitano per l’Atletico è un punto di riferimento, sapendo che abbiamo un vantaggio minimo e che non speculeremo” ha rimarcato lo stesso tecnico nerazzurro nella conferenza della vigilia.

L’Inter giocherà al Wanda Metropolitano per la prima volta nella storia delle due società in tutte le competizioni. Contro le squadre italiane i Colchoneros hanno vinto in casa sette delle ultime nove partite e i Nerazzurri non vincono in trasferta contro le spagnole in Champions da 10 partite, dal 5-1 al Valencia dell’ottobre 2004.

Forse più imprevedibile l’esito dell’altra partita della serata tra Borussia Dortmund-Psv. Dopo l’1-1 nei Paesi Bassi, la squadra di Eindhoven è ancora alla ricerca del successo contro il BvB mai conquistata nei tre precedenti tra i due club nelle competizioni europee.

Come se non bastasse gli olandesi non ha vinto nessuna delle ultime 16 trasferte contro squadre tedesche in tutte le competizioni dal 1977, perdendo cinque delle sei sfide disputate in Champions, ad eccezione dell’1- 1 proprio contro il Borussia Dortmund nell’ottobre 2002.

Champions, Atletico Madrid-Inter e Borussia Dortmund-Psv: dove vederle

Borussia Dortmund-Psv si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di mercoledì 12 marzo , sui canali di Sky Sport uno (201), Sky Sport 4k e Sky Sport (251), oltre che in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

La gara tra Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa su Amazon Prime Video mercoledì 12 marzo con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

