La Juventus porta in Italia un altro Thuram, Khephren, che seguirà le orme in bianconero del papà Lilian e ritroverà il fratello Marcus all'Inter: le cifre dell'affare e del contratto

Fonte: ANSA I nuovi acquisti della Juventus, Douglas Luiz (a sx) e Khephren Thuram

La Vecchia Signora si rifà il centrocampo. La Juventus mette a segno un altro acquisto per la ristrutturazione della mediana, forse il reparto più deludente della non esaltante stagione scorsa: è ormai fatta per Khephren Thuram dal Nizza, un altro Thuram in bianconero dopo gli anni scritti del papà Lilian nei primi anni 2000, che andrà a ristabilire gli equilibri in famiglia dopo l’arrivo del fratello Marcus all’Inter. Si tratta del secondo regalo al nuovo allenatore Thiago Motta da parte del ds Cristiano Giuntoli, dopo l’arrivo del brasiliano Douglas Luiz dall’Aston Villa.

Calciomercato Juventus, il colpo Douglas Luiz

Ad un giorno dall’apertura ufficiale della sessione estiva del mercato, la Juventus si sta dimostrando tra i club che si stanno muovendo più in anticipo sul calciomercato rispetto alle squadre concorrenti.

Già il 30 giugno la società bianconera ha comunicato ufficialmente la conclusione dell’affare Douglas Luiz, centrocampista 25enne impegnato con la Nazionale verdeoro in Copa America. La Juventus, infatti, è riuscita ad approfittare prima di tutte della necessità da parte dell’Aston Villa di fare cassa entro il 30 giugno, per rientrare nei parametri del fair play finanziario. Il centrocampista brasiliano era tra i più sacrificabili visto il contratto in scadenza nel 2026 e le difficoltà di rinnovo, circostanza che ha permesso ai bianconeri di mettere a segno un bel colpo.

Douglas Luiz arriva a Torino per un’operazione da 22 milioni di euro più 3 milioni di bonus legati agli obiettivi delle contropartite volate a Birmingham, Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, valutate insieme la metà della cifra dell’affare. Il contratto sottoscritto con la società è un quinquennale a circa 5 milioni di euro netti a stagione, secondo indiscrezioni, fino al 30 giugno 2029.

“Ciao juventini, sono davvero felice di essere bianconero. Non vedo l’ora di giocare all’Allianz Stadium. Ci vediamo presto, forza Juve!”, ha dichiarato il brasiliano in un breve video pubblicato dal club sui propri canali social.

Dagli inizi al Vasco da Gama, Douglas Luiz è arrivato in Europa nel 2017, tra le file del Manchester City, dove però non ha trovato spazio. Cruciale per la sua carriera il prestito al Girona per due stagioni, nelle quali il centrocampista brasiliano si è messo in mostra con 38 presenze, prima di tornare in Inghilterra a titolo definitivo all’Aston Villa.

A Birmingham riesce a dare mostra di tutto il suo talento con 175 presenze e 20 gol tra il 2019 e il 2024, stagione quest’ultima che ha portato al salto di livello con l’approdo alla Juventus.

Calciomercato Juventus, affare fatto per Khephren Thuram

A Torino, Douglas Luiz sarà raggiunto da un altro fresco rinforzo del centrocampo bianconero Khephren Thuram, in arrivo dal Nizza per 20 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni di squadra e presenze in maglia bianconera, che potrebbe portare l’affare a un totale di 25 milioni di euro. Il 23enne centrocampista francese avrebbe già trovato l’accordo con la Juventus per un contratto da circa 2,5 milioni netti a stagione per cinque anni.

In Francia, Thuram si è fatto notare dopo diverse stagioni in crescita con la maglia rossonera del Nizza e con le giovanili della Nazionale transalpina. Il talento francese arriverebbe in Serie A solo alla fine del torneo olimpico a Parigi con l’Under-23 di Thierry Henry.

Nato a Reggio Emilia quando il papà militava nel Parma, Thuram sembra così destinato a ripercorrere le orme del padre Lilian, che in maglia bianconera ha scritto parte della storia della società tra il 2001 e il 2006.