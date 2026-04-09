Nel panorama globale della reputazione aziendale, il 2026 conferma il valore di Ferrari.
Il marchio di Maranello conquista la sesta posizione nel Global RepTrak 100, una delle classifiche più osservate a livello internazionale, confermandosi anche come prima azienda del settore automotive per reputazione.
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Ferrari prima tra le auto, sesta in assoluto
Prima di far impallidire i puristi delle definizioni chiariamo subito un concetto: Ferrari non produce solo auto, ma anche lusso. E dunque non è un’azienda di automotive puro, ma ricade in pieno anche nel settore luxury.
Tornando alla classifica, il dato più rilevante riguarda la leadership di Ferrari nel comparto automotive: nessun altro costruttore compare davanti al brand italiano nella graduatoria globale. Un risultato che riflette una reputazione costruita nel tempo, dove prestazioni, identità e continuità hanno mantenuto alta la percezione del marchio: Ferrari è il lusso inarrivabile ed esclusivo. Non a caso il motto del fondatore Enzo Ferrari era fare “un’auto in meno di quante ce ne chieda il mercato”. Ma Ferrari è anche garanzia di affidabilità del marchio, ed anche dell’azienda per chi ci lavora.
Essere sesti al mondo, in una classifica che include tutti i settori, rafforza ulteriormente il peso internazionale dell’azienda.
Il report RepTrak 2026 introduce un elemento di svolta: la reputazione non è più gestita solo dalle aziende, ma prende forma attraverso un sistema “multiplayer”: comunità, dipendenti, creator e persino sistemi di intelligenza artificiale contribuiscono a costruire la percezione di un brand.
Automotive, classifica Top 5
Di seguito la Top 5 dei brand automotive per reputazione, secondo quanto emerge dal report 2026 Global RepTrak 100 (fra parentesi il ranking nella classifica generale dei brand mondiali):
- Ferrari (6°);
- Mercedes-Benz (7°);
- Bmw Group (24°);
- Toyota (25°);
- Rolls-Royce (31°).
E fuori dalla Top 5 troviamo colossi come Honda Motor Company (34° posto), Volvo Group (35°), Harley-Davidson (41°), Volkswagen (90°).
Come si nota, la classifica elenca anche brand che hanno affrontato, e che stanno tuttora affrontando, mesi tempestosi. Qualcuno è stato colpito da una flessione degli ordini, mentre qualcun altro ha visto cali in Borsa. Come detto, la classifica Global RepTrak 100 tiene conto solo e unicamente della reputazione del brand che per i colossi considerati continua a resistere, al di là delle vicende industriali o sui mercati. Ferrari, in particolare, ha chiuso il 2025 con un forte calo in Borsa: all’apertura di gennaio 2025 il titolo segnava 405 euro, mentre l’apice è stato raggiunto a febbraio con 482 euro. Oggi il titolo Ferrari danza attorno a quota 300, talvolta superando questo limite ma molto più spesso assestandosi sotto.
Italia protagonista: non solo Ferrari
Accanto a Ferrari, anche Barilla entra nella top ten, posizionandosi al 9° posto con un balzo significativo. Il gruppo alimentare ha ampliato il proprio racconto, passando da messaggi focalizzati sull’inclusione a una visione più ampia legata alla convivialità e al rituale del pasto.
Altre realtà italiane presenti nel ranking confermano una presenza diffusa in diversi settori:
- Ferrari (6°);
- Barilla (9°);
- Pirelli (21°);
- Giorgio Armani (23°);
- Lavazza (49°);
- Ferrero (67°).
Un doppio riconoscimento per Ferrari
Il risultato del RepTrak si affianca a un altro dato significativo: Ferrari è prima anche per reputazione tra le società del Ftse Mib secondo il Trust & Like Score 2026 elaborato da Caliber, con un punteggio di 82 su 100. Sul podio anche Moncler e Nexi.