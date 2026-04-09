Il Global RepTrak 100 2026 premia Ferrari: la casa di Maranello è primo brand per reputazione nel settore automotive e sesto al mondo

iStock Massimo Merlini Ferrari tra i marchi più rispettati: sesto posto nel Global RepTrak 100.

Nel panorama globale della reputazione aziendale, il 2026 conferma il valore di Ferrari.

Il marchio di Maranello conquista la sesta posizione nel Global RepTrak 100, una delle classifiche più osservate a livello internazionale, confermandosi anche come prima azienda del settore automotive per reputazione.

Ferrari prima tra le auto, sesta in assoluto

Prima di far impallidire i puristi delle definizioni chiariamo subito un concetto: Ferrari non produce solo auto, ma anche lusso. E dunque non è un’azienda di automotive puro, ma ricade in pieno anche nel settore luxury.

Tornando alla classifica, il dato più rilevante riguarda la leadership di Ferrari nel comparto automotive: nessun altro costruttore compare davanti al brand italiano nella graduatoria globale. Un risultato che riflette una reputazione costruita nel tempo, dove prestazioni, identità e continuità hanno mantenuto alta la percezione del marchio: Ferrari è il lusso inarrivabile ed esclusivo. Non a caso il motto del fondatore Enzo Ferrari era fare “un’auto in meno di quante ce ne chieda il mercato”. Ma Ferrari è anche garanzia di affidabilità del marchio, ed anche dell’azienda per chi ci lavora.

Essere sesti al mondo, in una classifica che include tutti i settori, rafforza ulteriormente il peso internazionale dell’azienda.

Il report RepTrak 2026 introduce un elemento di svolta: la reputazione non è più gestita solo dalle aziende, ma prende forma attraverso un sistema “multiplayer”: comunità, dipendenti, creator e persino sistemi di intelligenza artificiale contribuiscono a costruire la percezione di un brand.

Automotive, classifica Top 5

Di seguito la Top 5 dei brand automotive per reputazione, secondo quanto emerge dal report 2026 Global RepTrak 100 (fra parentesi il ranking nella classifica generale dei brand mondiali):

Ferrari (6°); Mercedes-Benz (7°); Bmw Group (24°); Toyota (25°); Rolls-Royce (31°).

E fuori dalla Top 5 troviamo colossi come Honda Motor Company (34° posto), Volvo Group (35°), Harley-Davidson (41°), Volkswagen (90°).

Come si nota, la classifica elenca anche brand che hanno affrontato, e che stanno tuttora affrontando, mesi tempestosi. Qualcuno è stato colpito da una flessione degli ordini, mentre qualcun altro ha visto cali in Borsa. Come detto, la classifica Global RepTrak 100 tiene conto solo e unicamente della reputazione del brand che per i colossi considerati continua a resistere, al di là delle vicende industriali o sui mercati. Ferrari, in particolare, ha chiuso il 2025 con un forte calo in Borsa: all’apertura di gennaio 2025 il titolo segnava 405 euro, mentre l’apice è stato raggiunto a febbraio con 482 euro. Oggi il titolo Ferrari danza attorno a quota 300, talvolta superando questo limite ma molto più spesso assestandosi sotto.

Italia protagonista: non solo Ferrari

Accanto a Ferrari, anche Barilla entra nella top ten, posizionandosi al 9° posto con un balzo significativo. Il gruppo alimentare ha ampliato il proprio racconto, passando da messaggi focalizzati sull’inclusione a una visione più ampia legata alla convivialità e al rituale del pasto.

Altre realtà italiane presenti nel ranking confermano una presenza diffusa in diversi settori:

Ferrari (6°);

Barilla (9°);

Pirelli (21°);

Giorgio Armani (23°);

Lavazza (49°);

Ferrero (67°).

Un doppio riconoscimento per Ferrari

Il risultato del RepTrak si affianca a un altro dato significativo: Ferrari è prima anche per reputazione tra le società del Ftse Mib secondo il Trust & Like Score 2026 elaborato da Caliber, con un punteggio di 82 su 100. Sul podio anche Moncler e Nexi.