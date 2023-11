Atp Finals Torino 2023, dove vedere Sinner-Rune

Fonte: ANSA Holger Rune (a sinistra) e Jannik Sinner

Jannik Sinner batte per la prima volta Nole Djokovic in una serata indimenticabile che segna il punto più alto della sua carriera, ma che rappresenta solo il primo di una lunga serie di successi. Nella seconda partita alle Atp Finals 2023, il 22enne altoatesino ha inchiodato il fuoriclasse serbo al tie break alla fine di tre set ad altissima intensità giocata alla pari contro il numero uno al mondo. Grazie anche al tifo dei 15mila del PalaAlpitour di Torino, il talento azzurro ha portato a casa una vittoria che lo spinge con un piede mezzo alle semifinali. Ma per puntare alla conquista del torneo Sinner deve prima confermarsi nell’ultima gara del round robin contro il danese Holger Rune.

Atp Finals Torino 2023, la vittoria di Sinner contro Djokovic

“Non esiste un posto più bello per battere il numero 1 al mondo” ha detto a caldo Sinner nell’intervista post-gara. “Sono riuscito a giocare i punti più importanti nel modo migliore. Ho avuto un po’ di tensione quando ho perso il secondo set, ma con voi abbiamo vinto insieme – ha aggiunto – È stata una partita molto tattica, ho cercato di giocare il terzo set un po’ meglio, soprattutto nei momenti importanti. È stata una montagna russa ma alla fine sono riuscito a uscirne più alto di lui”.

Adesso Sinner troverà di fronte il danese Rune, numero 8 al mondo, che arriva con una sconfitta alla prima contro Djokovic e una vittoria fortunata per il ritiro del greco Tsitsipas dopo appena tre game, a causa di problemi alla schiena.

Anche se l’altoatesino ha dalla sua diverse combinazioni che lo farebbero approdare in semifinale anche senza vincere, la qualificazione non è ancora matematica (qui per conoscere il montepremi da record delle Atp Finals di Torino).

“Forse è questo che serve ora, è mettermi lì e concentrarmi sulla prossima partita che sarà difficile con un giocatore che sta giocando molto bene – ha detto Sinner in conferenza stampa – Sono contento di affrontarlo di nuovo e di andare in campo di nuovo con un obiettivo: dare il massimo e giocare un’ottima partita”.

“La cosa positiva nei Round Robin è che se perdi puoi qualificarti lo stesso. Io posso ancora essere eliminato, ma proviamo a stare positivi, andare in campo e dare il massimo” ha aggiunto il 22enne.

Sono soltanto due i precedenti tra Sinner e Rune, entrambi vinti dal danese: la prima volta nel 2022 in semifinale nel ‘Sofia Open’ con il ritiro al terzo set dell’altoatesino, la seconda quest’anno al Monte Carlo Masters sempre in semifinale per 2 set a 1.

Atp Finals Torino 2023, dove vedere il match tra Sinner e Rune

Il match tra Jannik Sinner e Holger Rune, valido per la terza giornata del gruppo verde delle Nitto Atp Finals 2023, è in programma giovedì 16 novembre, ore 21, al Pala Alpitour di Torino. L’incontro sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati sarà trasmesso, con telecronaca di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, e in streaming su NOW, che oltre alle Atp finals di tennis a Torino propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

