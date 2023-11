Atp Finals Torino 2023, dove vedere Sinner-Djokovic

Fonte: ANSA Jannik Sinner e Nole Djokovic alle Atp Finals 2023 di Torino

Jannik Sinner non vuole smettere di stupire proprio adesso che si troverà davanti a Re Nole. Anche nell’esordio con vittoria alle Atp Finals 2023 contro il Stefanos Tsitsipas, il 22enne altoatesino ha confermato una condizione fisica e mentale in continuo crescendo, dopo le ultime vittorie dei Masters 500 di Pechino e Vienna. L’azzurro è arrivato all’evento di Torino come numero 4 al mondo e ha l’occasione di coronare i successi raggiunti quest’anno battendo per la prima volta il numero uno Nole Djokovic. Il fuoriclasse serbo è tornato in vetta proprio vincendo la prima partita delle Atp Finals: per il 36enne si tratta dell’ottava annata in carriera chiusa come primo della classifica.

Atp Finals Torino 2023, gli esordi di Sinner e Djokovic

Per il numero 6 Tsitsipas contro l’altoatesino non c’è stata partita e il 22enne azzurro sembra essere consapevole della sua forza: “Sono riuscito a giocare in modo perfetto. Speriamo di continuare così. Sono contento di incontrare gente forte. Il supporto del pubblico è una cosa pazzesca” ha detto Sinner al termine della partita di esordio vinta in due set, davanti a un pubblico da tutto esaurito con circa 12mila presenze.

Arrivato a Torino con queste premesse Sinner avrebbe l’opportunità di trasformare nella stagione della consacrazione un 2023 da sogno, che l’ha visto conquistare il suo primo Masters 1000 a Toronto ed eguagliare Adriano Panatta come unico italiano ad aver raggiunto il quarto posto nel ranking, da quando esiste il ranking Atp. Ma prima c’è da superare il numero uno al mondo.

Vittoria nella prima partita del gruppo verde delle Atp Finals 2023 anche per Nole Djokovic, che ha avuto la meglio contro il danese Holger Rune, numero 8 in classifica: “Apprezzo molto il supporto che ho in Italia, qui mi sento a casa – ha detto a caldo il tennista serbo.

“Ho rovinato due racchette, non sono orgoglioso di questo – ha aggiunto il 36enne – ma sono uomo come tutti gli altri. A volte le emozioni e le tensioni in campo si fanno sentire. Ho trovato il modo di vincere contro un avversario che ha giocato una partita incredibile sin dal primo game. Sapevo dall’inizio che sarebbe stato un match lungo. Sentivo il peso di poter finire l’anno da n. 1 al mondo. A volte contro Rune mi sembra di giocare allo specchio. Lo rispetto molto”.

Il match alle Nitto Atp Finals 2023 di Torino tra Jannik Sinner e Nole Djokovic sarà il loro primo confronto sul cemento. Nei tre precedenti l’italiano ha perso fin qui tutte le volte, l’ultima nella semifinale di quest’anno a Wimbledon, vinta dal serbo tre set a zero. Ma nel quarto di finale del 2022 sull’erba dell’All England Club, l’altoatesino era riuscito a vincere i primi due set, per poi essere rimontato fino alla sconfitta al quinto set.

Il primo confronto tra i due risale al Masters di Monte-Carlo del 2021, con il successo in due set di Djokovic.

Atp Finals Torino 2023, dove vedere il match tra Sinner-Djokovic

La gara tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valido per la seconda giornata del gruppo verde delle Nitto Atp Finals 2023, è in programma martedì 14 novembre, ore 21, al Pala Alpitour di Torino. L’incontro sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati sarà trasmesso, con telecronaca di Elena Pero e commento tecnico di Paolo Bertolucci, su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, e in streaming su NOW, che oltre alle Atp finals di tennis a Torino propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram