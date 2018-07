Quanto guadagna il premier italiano rispetto ai colleghi europei

editato in: da

Giuseppe Conte, giurista e accademico, è il presidente del Consiglio designato dal Movimento 5 stelle e Lega.

Si è definito come “l’avvocato degli italiani” ed è stato chiamato ad essere il giusto “mediatore” tra i due poli politici che rappresenta, ma quanto guadagna il giurista in veste di Premier italiano? È una domanda che molti si sono certamente fatti, ma può sorprendere sapere che l’Italia non è tra i Paesi Europei più generosi con il Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte infatti, fresco di investitura, avrà un compenso di 124.600 euro lordi all’anno, che corrispondono a circa 7.000 euro al mese netti. Decisamente inferiore come cifra a quella prevista per i Premier di altri Paesi, ma anche per tanti ministri del governo, senatori e parlamentari italiani.

Vediamo la situazione in Europa: la Germania è lo Stato che risulta essere più generoso. La cancelliera Angela Merkel infatti riceve lo stipendio più alto, corrispondente a 300.000 euro lordi l’anno. Segue poi l’Austria con Sebastian Kurtz pagato 266.166 euro lordi l’anno. In Lussemburgo invece Xavier Bettel guadagna 225.600 euro lordi l’anno.

Se consideriamo gli stipendi più bassi dobbiamo spostarci a est e andare in Polonia, dove Mateusz Morawiecki riceve 46.976 euro l’anno. In Lettonia Maris Kucinskis guadagna invece 48.396 euro, mentre in Slovacchia e in Portogallo superano i 50.000 euro. Lo sloveno Peter Pellegrini riceve 57.588 euro all’anno, mentre il portoghese Antonio Costa guadagna 58.707 euro ogni 12 mesi.

Se analizziamo la situazione anche tra i Capi di Stato, l’Italia non risulta anche in questo caso la più generosa. Al primo posto in classifica si trova la monarchia britannica, che riceve una cifra spropositata di 87.139.175 euro all’anno. Anche in seconda, terza e quarta posizione si trovano monarchie costituzionali. Re Filippo del Belgio guadagna 11.728.477 euro annui, mentre Margherita II di Danimarca si difende con 10.992.590 euro. Sotto il milione, Guglielmo Alessandro d’Olanda riceve 888.000 euro ogni anno.

Seguono poi le Repubbliche: Alexander Van der Bellen in Austria guadagna 328.188 euro all’anno, mentre Sergio Mattarella rimane “solamente” in ottava posizione con 239.000 euro lorde all’anno. Solo in undicesima posizione troviamo Emmanuel Macron, Capo di Stato francese, che riceve 178.924 euro annui. Sotto i 100.000 euro invece si trova Marcelo Rebel de Sousa, in Portogallo, che guadagna 78.276 euro all’anno.