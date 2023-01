Boom delle friggitrici ad aria: come si usano e dove comprarle

C’è chi osanna la friggitrice ad aria, abbracciando la religione del “fritto senza olio” e chi invece ancora tentenna e preferisce le cotture tradizionali. A onor del vero questo nuovo elettrodomestico, che è diventato in pochissimo tempo un must have di ogni casa, grazie anche alle tante ricette apparse sui social e promosse dai food influencer, non ha certo rivoluzionato la cucina. I forni ventilati esistono da sempre, e infatti è improprio utilizzare il termine “friggitrice”.

Friggere significa infatti cuocere un cibo all’interno di un grasso, a prescindere che questo sia il comune olio di semi o di girasole, o magari uno di origine animale, come lo strutto o il burro. L’aria, va da sé, non rientra certo in questa categoria. Eppure c’è chi afferma che i cibi cotti in questo modo siano addirittura più gustosi. Ma conviene farlo? Ed è salutare?

La friggitrice ad aria fa male? Come funziona e che differenza c’è con la frittura

Meglio rispondere subito alla domanda più importante, e dire con chiarezza che cuocere il cibo con la friggitrice ad aria non fa male. Come già anticipato, infatti, il funzionamento di questi elettrodomestici è paragonabile a quello di un forno a convezione. La parte superiore dell’apparecchio ha un meccanismo di riscaldamento elettrico, che porta la temperatura dell’aria fino a 200° C, e una ventola. L’aria scorre verso il basso per cuocere, molto rapidamente, gli alimenti.

Il risultato sono cibi croccanti in poco tempo anche senza l’aggiunta di olio o burro, e quindi più salutari rispetto ala frittura classica. Non ci sono particolari rischi per la salute, se non quelli legati alla cottura prolungata degli alimenti fino a farli bruciare, rendendoli potenzialmente cancerogeni. Un pericolo che comunque riguarda qualsiasi metodo di preparazione del cibo ad alte temperature, e che quindi non è legato alla friggitrice ad aria.

La friggitrice ad aria conviene? Quanto consuma rispetto al forno tradizionale

Ma conviene usare questo elettrodomestico? Risposta breve: dipende tutto da ciò che volete cucinare e dal vostro concetto di convenienza. Rispetto alla frittura classica, c’è sicuramente il risparmio di olio e altri grassi.

Le piccole dimensioni delle friggitrici ad aria permettono poi cotture particolarmente veloci rispetto ai forni tradizionali, e inoltre questi dispositivi non necessitano il preriscaldamento prima della cottura. Bisogna sottolineare però che il raggiungimento rapido dei 200° C richiede una grande quantità di energia elettrica.

Il forno elettrico consuma circa 0,9 Kw all’ora. Tra preriscaldamento e cottura effettiva, in media lo si tiene acceso per un’ora e mezza. Stimando un prezzo dell’energia pari a 0,7 centesimi al Kw/h, dunque il costo di 90 minuti di accensione del forno classico è pari a circa 1,05 euro. La friggitrice ad aria può arrivare a consumare anche 1,6 Kw all’ora. E dunque a costare 1,68 euro per 90 minuti di accensione.

Un costo nettamente superiore che può pesare tanto in bolletta ma che viene abbattuto dalla maggiore velocità di questo metodo di cottura. Non essendo necessario il preriscaldamento del dispositivo, infatti, il cibo sarà pronto in tempi molto brevi, anche in un terzo del necessario con i forni tradizionali.

L’unica accortezza è dunque quella di valutare quando è più conveniente la friggitrice ad aria, ad esempio con porzioni ridotte, e quando invece sfruttare i grandi elettrodomestici, magari con tanti ospiti.

Dove comprare una buona friggitrice ad aria risparmiando: le offerte su Amazon

Una friggitrice ad aria costa meno di un classico fornetto elettrico ventilato, e questo è sicuramente un incentivo per acquistarla. Si trovano modelli sul mercato poco costosi, con una fascia di prezzo che parte dalle poche decine di euro fino ad arrivare a cifre a tre zeri se si opta per modelli più complessi e con funzioni smart.

Di seguito le migliori offerte presenti online.

Tra le proposte più interessanti c’è la nota Ariete 4615 Airy Fryer Mini, da 2 litri, in formato super compatto e adatto a qualsiasi cucina.

Amazon ha in esclusiva la friggitrice ad aria smart Cosori da 3,8 litri, con cottura multistadio impostato e a risparmio energetico, lavabile in lavastoviglie.

Per le famiglie più numerose o per gli usi professionali, invece, si può optare per la friggitrice ad aria Innsky da 10 litri, con Led touch screen, funzioni grill, forno, arrosto e disidratazione, 6 accessori e ricettario.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.