Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Budget più basso: come andrà il Black Friday

Il Black Friday 2024 si avvicina, ma il clima tra i consumatori italiani è più freddo rispetto al passato. L’indagine di Altroconsumo rivela una crescente sfiducia verso la reale convenienza degli sconti: solo il 65% ritiene che valga davvero la pena acquistare durante questo periodo, un dato in calo rispetto al 70% del 2023. Sebbene l’82% degli italiani dichiari di voler fare acquisti, i dati mostrano una contrazione nella partecipazione e nelle intenzioni di spesa rispetto agli anni precedenti. La situazione economica e l’inflazione pesano sulle scelte dei consumatori, mentre la percezione di offerte poco trasparenti alimenta dubbi.

Si abbassa la fiducia per gli sconti: il Black Friday sarà un flop?

Il Black Friday, una delle iniziative commerciali più attese dell’anno, mostra segni di cedimento tra i consumatori italiani. Secondo l’indagine condotta da Altroconsumo, l’82% intende comunque effettuare acquisti durante l’evento. Questa percentuale, però, è in calo rispetto all’85% dello scorso anno. Lo scetticismo verso l’effettiva convenienza degli sconti cresce: il 25% degli intervistati ritiene difficile individuare offerte autentiche, mentre il 56% accusa i rivenditori di gonfiare i prezzi prima dell’inizio delle promozioni per simulare ribassi. I consumatore sono sempre più abili nello scoprire le truffe, che aumentano nei periodi di sconti e questo sta cambiando le abitudini di acquisto.

L’indagine evidenzia che gli italiani prevedono di spendere in media 246 euro durante questo Black Friday, con un budget medio superiore a quello del 2023. Nonostante ciò, il 37% dei consumatori dichiara di percepire prezzi simili o persino più alti rispetto ai periodi non promozionali. Inoltre, il 24% degli italiani crede che non valga la pena acquistare durante il Black Friday, il doppio rispetto al 2023. L’incertezza economica influisce sulle scelte dei consumatori: il 40% afferma che la propria situazione finanziaria è il principale freno agli acquisti, mentre il 29% collega questa difficoltà all’aumento dell’inflazione.

Le preoccupazioni riguardano anche la qualità dell’esperienza d’acquisto. Sebbene solo il 2% degli italiani abbia segnalato problemi con gli acquisti online del Black Friday 2023, il 18% teme possibili ritardi nelle consegne o difficoltà nei resi per gli ordini di quest’anno.

Nel dettaglio, dall’indagine, emerge un calo per:

(40%) la situazione economica

(37%) bisogno o voglia di acquistare nulla

(29%) per l’aumento dei prezzi/inflazione

(24%) non trovano conveniente fare acquisti durante il Black Friday

(6%) non amano acquistare durante il Black Friday

L’evento commerciale, un tempo considerato un’occasione imperdibile, sta quindi perdendo il suo fascino tra i consumatori italiani, che cercano sempre più trasparenza e autenticità nelle offerte.

Cosa compreranno gli italiani: i beni più comprati e da chi

Nonostante le criticità, i consumatori italiani non rinunciano del tutto al Black Friday. Le preferenze di acquisto riflettono le tendenze consolidate degli anni precedenti. Gli articoli più desiderati includono abbigliamento, scarpe e accessori, che dominano con il 50% delle preferenze, seguiti da prodotti high-tech come smartphone e gadget elettronici, al 37%. I piccoli elettrodomestici, con il 27%, mantengono una posizione di rilievo, mentre il 17% degli intervistati si orienta verso articoli per la casa, in vista del periodo natalizio.

Nel dettaglio:

50% abbigliamento, scarpe e accessori

37% prodotti high-tech

27% piccoli elettrodomestici

17% articoli per la casa

14% giocattoli

11% cibo

9% articoli sportivi

8% grandi elettrodomestici

5% servizi e abbonamenti online

4% viaggi

2% mobilità

Gli acquisti dei consumatori mostrano anche significative differenze di genere. Gli uomini risultano maggiormente interessati ai prodotti tecnologici e alla mobilità, mentre le donne si concentrano su abbigliamento e accessori. La differenziazione influenza non solo le categorie acquistate, ma anche le modalità di acquisto. L’indagine Altroconsumo evidenzia una crescente tendenza verso il digitale: il 77% degli italiani prevede di effettuare la maggior parte degli acquisti online, in aumento rispetto al 70% dello scorso anno. Al contrario, solo il 6% dichiara di preferire i negozi fisici, un calo rispetto al 10% del 2023.

Inoltre i consumatori mostrano una maggiore attenzione nella pianificazione degli acquisti. Il 61% dichiara di aver già raccolto informazioni sui prodotti, visitando negozi fisici o siti online prima dell’inizio delle promozioni. Solo il 33% lascia le decisioni al momento dell’acquisto. Un dato dimostra una crescente consapevolezza degli italiani nel valutare offerte e confrontare prezzi, un comportamento che potrebbe essere determinato dal crescente scetticismo verso la reale convenienza delle promozioni del Black Friday.

Cambiano così anche le abitudini di spesa, infatti sono in molti a darsi un budget (in media più basso degli anni precedenti) per gli acquisti: