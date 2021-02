Criptovalute, addio scetticismo: arrivano i pagamenti con Mastercard e Visa. PayPal fa l'”alternativa”

editato in: da

Addio scetticismo, è giunto il tempo delle criptovalute. Per chi fa fatica con questa terminologia, le criptomonete altro non sono che rappresentazioni digitali di valore basate sulla crittografia. “Monete” virtuali che utilizzano tecnologie peer-to-peer su reti i cui nodi risultano costituiti da computer di utenti, situati potenzialmente in tutto il mondo.

Su questi computer vengono eseguiti appositi programmi che svolgono funzioni di portamonete. Le transazioni e il rilascio avvengono collettivamente in rete, dagli utenti, senza alcuna autorità centrale o intermediari.

Come funziona Bitcoin e come ha avuto questo successo

Bitcoin è la più famosa. È una rete che consente un sistema di pagamento ed è una forma di denaro completamente digitale. Bitcoin è per la maggior parte denaro liquido che circola in internet e può anche essere considerato come il più illustre triplo sistema di bloccaggio di accesso e contabilità esistente.

Dal punto di vista dell’utente, Bitcoin è un’applicazione per cellulare o un programma per computer che fornisce un portafoglio personale per accedere ai bitcoin, e consente ad un utente di inviare e ricevere bitcoin con loro.

Se pensiamo che è di fatto dal 1998 che si parla di cose simili, di tempo ce n’è voluto molto. Ma ora, finalmente, il momento sembra arrivato. La decisione di Tesla di investire in Bitcoin ha portato i prezzi a un livello record.

Bitcoin ha superato i 48mila dollari (circa 40mila euro) per la prima volta in assoluto dopo che Tesla ha detto che presto avrebbe accettato bitcoin come pagamento per le sue auto. La casa automobilistica, guidata dall’eclettico, e entusiasta delle criptovalute, Elon Musk, ha anche rivelato di detenere 1,5 miliardi di dollari (1,24 miliardi di euro) di riserve in contanti in bitcoin anziché in valuta tradizionale.

La mossa di Musk indica che le criptovalute stanno iniziando a diventare “mainstream”. Ma questo non è l’unico catalizzatore che guida la rapida ascesa della criptovaluta. Grayscale Investments, il più grande asset manager di valuta digitale al mondo, ha spiegato che un’esplosione di interesse da parte degli investitori istituzionali ha contribuito a portare gli asset in gestione oltre i 20 miliardi di dollari a fine 2020 (circa 16,5 miliardi di euro).

Cosa potranno fare i clienti Mastercard con le criptovalute

Che le criptovalute “stanno diventando una parte più importante del mondo dei pagamenti” lo dice persino un colosso come Mastercard. Sempre più clienti, osservano gli esperti, stanno usando le carte di credito per acquistare risorse crittografiche, specialmente durante il recente aumento di valore di Bitcoin. Non solo. Molti di loro poi le convertono in valute tradizionali per la spesa.

Il leader Usa nei pagamenti elettronici globali si sta preparando alle criptovalute e ai pagamenti, annunciando che inizierà già da quest’anno a supportare determinate criptovalute direttamente sulla sua rete.

Questo creerà molte più possibilità per acquirenti e commercianti, consentendo di effettuare transazioni in una forma di pagamento completamente nuova. Questa modifica potrebbe portare ai commercianti nuovi clienti che stanno già cercando risorse digitali e aiutare i venditori a fidelizzare i clienti esistenti che desiderano questa opzione aggiuntiva. I clienti, invece, potranno risparmiare, immagazzinare e inviare denaro in modi nuovi.

Come si muoverà Mastercard esattamente? Innanzitutto dando massima priorità alla protezione dei consumatori, compresa la privacy e la sicurezza delle informazioni: serve, evidentemente, almeno lo stesso livello di sicurezza che le persone si aspettano dalle carte di credito.

Successivamente, saranno necessari protocolli di conformità rigorosi, tra cui Know Your Customer, contro attività illegali e truffe. Inoltre, queste risorse digitali devono seguire le leggi e le normative locali nei Paesi in cui vengono utilizzate. L’ultimo passaggio sarà fare in modo che le persone possano utilizzare le criptovalute per i pagamenti.

I precedenti di Mastercard con Wirex, BitPay e LVL

Con 89 brevetti blockchain concessi a livello globale e altre 285 applicazioni blockchain in attesa in tutto il mondo, Mastercard ha già uno dei più grandi portafogli di brevetti blockchain del settore dei pagamenti da cui attingere per realizzare i suoi progetti.

Già lo scorso anno ha collaborato con Wirex e BitPay per creare carte crittografiche che consentano alle persone di effettuare transazioni utilizzando le loro criptovalute. Poi è arrivato LVL, uno scambio di criptovaluta emergente. In tutti questi casi, però, le criptovalute non si muovono ancora attraverso la rete Mastercard. Questi soggetti partner convertono prima le risorse digitali in valute tradizionali, quindi le trasmettono alla rete Mastercard.

La novità sta nel fatto che con il supporto diretto delle risorse digitali si consentirà a molti più commercianti di accettare la crittografia. Questo cambiamento eliminerà anche le inefficienze, consentendo sia ai consumatori che ai commercianti di evitare di dover convertire continuamente tra criptovalute e monete tradizionali per effettuare acquisti.

Oltre a questo, Mastercard è impegnata con diverse importanti banche centrali in tutto il mondo, mentre rivedono i piani per il lancio di nuove valute digitali, denominate CBDC, per offrire ai loro cittadini un nuovo modo di pagare.

Cosa potranno fare i clienti Visa

Anche Visa si sta muovendo lungo la stessa direzione. Il CEO Alfred Kelly ha anticipato che la società sta preparando la sua rete di pagamenti per gestire una gamma completa di risorse in criptovalute.

Visa tratterà il mercato delle criptovalute come due segmenti distinti: le criptovalute tradizionali, come bitcoin ed Ether. E valute digitali garantite “fiat”, comprese le stablecoin e le valute digitali della banca centrale. Le stablecoin sono criptovalute che, a differenza dei bitcoin, hanno un prezzo stabile perché vincolato a un mezzo di scambio stabile, cioè una moneta fiat appunto, che tipicamente è il dollaro statunitense.

Per il primo segmento, Visa lavorerà con portafogli per consentire agli utenti di acquistare queste valute utilizzando le proprie credenziali Visa o di incassare una credenziale Visa per effettuare un acquisto “fiat” presso uno dei 70 milioni di negozi che la accettano in tutto il mondo.

Visa ha già stipulato accordi con circa 35 organizzazioni nei mercati crittografici, come BitPanda e BlockFi. Secondo Kelly, queste relazioni di portafoglio “rappresentano il potenziale per oltre 50 milioni di credenziali Visa”.

Guardando al futuro, Visa si concentrerà anche sulle imminenti stablecoin che possono essere gestite come un mezzo di scambio tradizionale e accettato a livello globale, comprese le monete emesse dalle banche e le valute digitali delle banche centrali.

Cosa potranno fare i clienti PayPal

In parziale controtendenza invece PayPal, che non investirà denaro in criptovalute. “Non investiremo denaro aziendale, probabilmente, in una sorta di attività finanziaria come questa, ma vogliamo capitalizzare questa opportunità di crescita che abbiamo di fronte”, ha detto il CFO John Rainey. Il CEO Dan Schulman ha affermato che la società ha più interesse a restituire denaro agli azionisti e a fare nuove acquisizioni.

PayPal ha riconosciuto di ritenere inevitabile il passaggio alle valute digitali. A dicembre, Schulman ha definito i portafogli digitali un “naturale complemento alle valute digitali” e ha affermato che la società serve già 360 milioni di portafogli digitali.

Ha già in verità un’esposizione sul mercato delle criptovalute. A ottobre, la società ha annunciato che avrebbe consentito agli utenti di acquistare, detenere e vendere criptovalute, tra cui bitcoin, ethereum, bitcoin cash e litecoin. Gli utenti possono anche acquistare con le monete digitali nella rete di vendita al dettaglio di PayPal.

Venmo, il portafoglio mobile di proprietà di PayPal, dovrebbe iniziare a offrire gli stessi servizi nella prima metà di quest’anno. Le funzionalità verranno estese anche ai mercati internazionali.

PayPal prevede di investire il suo denaro in società che forniscono asset complementari alla sua piattaforma e ha annunciato che introdurrà i suoi servizi di acquisto, vendita e conservazione di criptovalute nel Regno Unito. I tipi di servizi che PayPal sta già fornendo, come “acquista ora”, “paga più tardi”, criptovaluta, codice QR offline, sono quelli su cui vuole continuare a investire.