La classifica degli elettrodomestici più cari: c’è una sorpresa

Il 2022 sarà di certo ricordato come uno degli anni più salati dagli italiani, che nei primi sette mesi dell’anno hanno dovuto far fronte a parecchi rincari che hanno messo in difficoltà l’economia di numerose famiglie. Dal vertiginoso aumento dei carburanti al caro-energia, sono stati mesi difficili e con l’arrivo dell’estate, tra vacanze e caldo, l’impatto sulle tasche degli italiani non è di poco conto (qui vi abbiamo parlato delle vacanza salate del 2022).

Con l’arrivo della bella stagione e soprattutto del grande caldo, milioni di persone hanno sentito il bisogno di ricorrere all’uso dell’aria condizionata che però, come ogni elettrodomestico, ha un forte impatto sui consumi in bolletta. In tanti hanno anche preferito stringere i denti per evitare di consumare troppa luce e ritrovarsi costi esorbitanti al prossimo avviso di pagamento, ma non tutti sanno che il condizionatore non è l’elettrodomestico che consuma di più in assoluto nelle nostre case.

Elettrodomestici cari in bolletta, la sorpresa

A stilare una speciale classifica degli elettrodomestici che costano di più in assoluto in bolletta ci ha pensato Selectra, il servizio che confrontae attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati al fine di aumentare la consapevolezzadei consumatori. Il lavoro messo in campo, basato sull’analisi del consumo medio orario e i rispettivi costi in bolletta con le tariffe del Servizio di Maggior Tutela attive dal 1° luglio 2022, ha fatto emergere una sorpresa che ha lasciato gli italiani a bocca aperta.

Il condizionatore, infatti, non è l’elettrodomestico che consuma di più nelle nostre case e, di conseguenza, non è quello che ha l’impatto più importante sulle bollette. Premesso che il consumo risente molto anche della durata dell’utilizzo e della temperatura a cui è impostato (qui vi abbiamo dato dei consigli su come risparmiare con l’aria condizionata), il condizionatore occupa addirittura il decimo posto della classifica.

Il consumo, secondo i dati in possesso di Selectra, è di “soli” 32 centesimi l’ora, davanti solo ai “grandi” elettrodomestici come lavatrice (0,14€/ora) e lavastoviglie (0,11€/ora). Se anche quei 32 centesimi, però, risultano essere pesanti per l’economia di ogni giorno, l’alternativa sostenibile è il ventilatore che consuma poco meno di 3 centesimi l’ora.

La classifica degli elettrodomestici cari

Ma se il più caro non è il condizionatore, allora, qual è? Nella speciale classifica stilata da Selectra prendono posto numerosi elettrodomestici che tutti gli italiani hanno in casa. Davanti al condizionatore, che come vi abbiamo detto occupa la decima posizione, ci sono aspirapolvere e b elettrico che condividono l’ottavo posto con 42 centesimi di consumo l’ora. Appena fuori dalla top 5, invece, il ferro da stiro (7° con 0,45€/ora) e l’asciugatrice (6° 0,53€/ora).

I più cari, ovviamente, sono quelli di uso quotidiano. Ad aprire la top 5 è infatti la piastra per capelli, che fa spendere in media 0,59€ per ogni ora di utilizzo, seguita dalla friggitrice ad aria che si accomoda ai piedi del podio con 68 centesimi di consumo l’ora. Il podio è invece composto da phon, bollitore elettrico e stufa elettrica.

A far spendere di più è proprio la stufa, con ben 90 centesimi di consumo l’ora. In vista dell’inverno (trovato nelle scorse ore l’accordo sul gas, ve ne abbiamo parlato qui), quindi, bisognerà fare attenzione a questo elettrodomestico che impatta pesantemente in bolletta, seguito dal bollitore con 73 centesimi di consumo l’ora e il phon che con i suoi 0,72€/ora da solo è capace di consumare 5,5 euro nelle bollette di una coppia.