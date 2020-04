Cos’è e come funziona TransferWise

editato in: da

TransferWise è una società britannica che si occupa di trasferimenti di denaro a livello internazionale. Fondata nel 2010 da Taavet Hinrikus (impiegato Skype) e Kristo Käärmann (consulente finanziario) conta oggi ben 7 milioni di clienti e movimenta oltre 5 miliardi di euro al mese. L’idea nasce da un bisogno comune dei suoi fondatori: non sprecare soldi per ricevere ed inviare denaro da/verso paesi esteri. Entrambi vivevano a Londra. Hinrikus faceva i conti ogni mese con i costi di cambio valuta (da euro a sterline) per ricevere il suo stipendio. Käärmann invece con quelli per pagare un’ipoteca in Estonia (da sterline ad euro). Il successo della società è dovuto a diversi fattori. Primi fra tutti la convenienza economica delle operazioni.

Come dichiara l’azienda sul suo sito, trasferire denaro con TransferWise è nove volte più economico di una banca. Ciò dipende dal fatto che la società utilizza il tasso di cambio reale. Gli istituti bancari invece applicano un tasso di cambio al rialzo sommergendo i costi di commissione che l’utente difficilmente riesce ad individuare e calcolare. Le commissioni su TransferWise sono invece visibili ancor prima di concludere una transazione. Trasparenza, sistemi avanzati di sicurezza per le transazioni e semplicità di utilizzo (sia del sito che dell’app) sono gli altri fattori che determinano la posizione di leader nel settore money transfer della società. In questo articolo ti spieghiamo come funziona TransferWise, quali sono i vantaggi e come si crea un profilo per cominciare ad utilizzare subito i servizi offerti.

Che cos’è TransferWise?

TransferWise è nella pratica una piattaforma e un’app che consente di inviare e ricevere denaro dall’estero. Attualmente il servizio è attivo in 59 nazioni e sono disponibili ben 55 valute. Per effettuare le operazioni è necessario creare il proprio profilo e ciò è possibile farlo sia sul sito che sull’app disponibile sia per Android che iOS.

Come funziona TransferWise?

Con TransferWise qualsiasi utente, previa registrazione, può inviare denaro all’estero online. Altra funzione interessante è il conto multivaluta che consente di ricevere denaro da tutto il mondo a zero commissioni. Al conto è inoltre associata una carta di debito Mastercard TransferWise grazie alla quale è possibile effettuare pagamenti in qualsiasi valuta. Sono disponibili due tipologie di account: utente privato ed utente business.

Uno degli aspetti peculiari del funzionamento di TransferWise è sicuramente la semplicità di utilizzo del sito e dell’app e la trasparenza per qualsiasi tipo di operazione. Non ci sono mai brutte sorprese, 0 costi nascosti. Già in Homepage è tutto estremamente chiaro. Basta simulare una semplice operazione per conoscere il tasso di cambio garantito (96 ore), i costi di commissione ed i tempi relativi al trasferimento. Vediamo subito come si crea un account e come funzionano le singole operazioni.

Registrazione su TransferWise

Per registrarti su TransferWise, clicca qui. Seleziona la tipologia di account che vuoi creare (Privati o Business), inserisci il tuo indirizzo mail, imposta una password e seleziona il paese di residenza. Fatto ciò clicca sulla voce Registrati. Se preferisci puoi effettuare la registrazione con Google o Facebook, cliccando su una delle due opzioni evidenziate in celeste subito dopo il pulsante Registrati. Fin qui i passaggi sono uguali per entrambe le tipologie di account.

Registrazione utente privato

All’indirizzo di posta elettronica inserito verrà inviata una mail di conferma. Clicca sul tasto Conferma la mia email. Verrai a questo punto reindirizzato sul sito e qui hai a disposizione 3 opzioni:

invia denaro;

ricevi denaro;

ottieni la tua carta.

In realtà subito dopo aver completato l’iscrizione, TransferWise ti consente già di inviare denaro in pochi semplici passaggi. Per il momento però ci fermiamo qui perché tratteremo questa transazione nel dettaglio successivamente.

Registrazione Utente Business

TransferWise Business è pensato per le aziende ed i liberi professionisti. L’unica differenza in questo caso è che la conferma dell’account richiede tempi di attesa più lunghi, dai 4 ai 7 giorni lavorativi. Dunque a differenza dell’account privato, l’azienda o il libero professionista non può trasferire denaro fin da subito.

Inviare denaro con TransferWise

Per inviare denaro ed effettuare pagamenti effettua l’accesso al sito con le tue credenziali e clicca sulla voce Invia Denaro. Visualizzi una pagina nella quale dovrai inserire l’importo da trasferire. Il sito ti mostra in modo immediato il costo delle commissioni, l’importo che converte TransferWise, il tasso di cambio applicato ed anche l’importo che risparmi utilizzando la piattaforma invece che una comune banca. Clicca su Avanti e seleziona il metodo di pagamento. Due sono quelli accettati:

con bonifico bancario;

con carta di debito o credito (Visa, Mastercard, Maestro con numero di carta composto da 16 cifre).

Pagamento con bonifico bancario su TransferWise

Se scegli di pagare con il bonifico bancario, ecco quali sono i passaggi da seguire:

crea il tuo trasferimento su TransferWise inserendo l’importo da inviare e gli estremi bancari del beneficiario;

seleziona come metodo di pagamento il bonifico bancario;

visita il sito della tua banca ed effettua un bonifico bancario a favore di TransferWise (gli estremi bancari sono forniti dal sito prima di confermare il trasferimento).

Una volta ricevuto il bonifico TransferWise invierà l’importo al beneficiario da te indicato.

Pagamento con carta di debito o credito su TransferWise

Per pagare con carta di credito o debito, ti basta invece selezionare nella schermata dei metodi di pagamento la relativa voce. Ti verrà richiesto di inserire i seguenti dati:

numero della carta;

data di scadenza;

numero CVV/CVC, le 3 cifre riportate sul retro della carta.

Clicca sulla voce Paga e segui le indicazioni che ti verranno mostrate nella pagina di autenticazione 3D secure. Completata questa fase, se la tua banca ha accettato il pagamento, verrai reindirizzato sul sito e visualizzerai la pagina di conferma del pagamento effettuato.

Quali sono le tempistiche per il trasferimento?

TransferWise promette ai suoi clienti di impiegare il minor tempo possibile per concludere i trasferimenti. Sulla variabile tempo incidono diversi fattori come i paesi interessati dal trasferimento, l’ora in cui viene effettuato il pagamento, controlli di routine etc. Tra i fattori principali vi è però la tipologia di trasferimento prescelto. Tre sono le opzioni disponibili:

trasferimento facile (pagamento online con la tua banca), immediato;

trasferimento veloce (pagamento con carta di debito/credito), il più costoso tra i 3 ed anche questo ha effetto immediato;

il più economico (pagamento con bonifico bancario), 1 massimo 2 giorni lavorativi.

Conto multivaluta

Aprire un conto multivaluta è completamente gratuito ed inoltre non sono previsti costi di gestione. Clicca sulla voce di menu, Conto. Inserisci il tuo numero di cellulare ed attendi la ricezione del codice di verifica che ti verrà inviato tramite SMS e che dovrai poi inserire per attivare il tuo conto TransferWise. In questo modo potrai ricevere pagamenti disponendo di conti bancari con estremi locali senza dover sostenere costi di commissione.

Attualmente aprendo il conto TransferWise vengono contestualmente attivati 6 conti bancari: in euro, in sterline, in dollari statunitensi, in dollari australiani, in dollari neozelandesi e in zloty polacco. Per quanto riguarda i pagamenti le commissioni applicate sono comunque molto più basse rispetto a quelle delle banche.

Al conto è poi associata una carta di debito Mastercard TransferWise che puoi utilizzare per i tuoi acquisti online o per effettuare pagamenti e prelievi in oltre 150 valute al tasso di cambio reale. L’attivazione della carta di debito è gratuita così come la gestione. Paghi una commissione (compresa tra lo 0,35% ed il 2%) soltanto per le transazioni che richiedono una conversione di valuta.

TransferWise per il Business

Con l’account Business puoi utilizzare tutte le funzioni che abbiamo descritto fino ad ora. Creare un account su TransferWise è molto conveniente soprattutto per le aziende ed i liberi professionisti che collaborano con fornitori, collaboratori e clienti esteri. Basta pensare al vantaggio di poter ricevere denaro senza dover sostenere commissioni grazie all’apertura di conti bancari locali o alla possibilità di effettuare spese aziendali utilizzando la carta di debito gratuita. Infine i pagamenti internazionali sono 19 volte più economici rispetto a PayPal, stando a quanto dichiarato sul sito da TransferWise.

Quali sono i vantaggi di TransferWise?

Utilizzare TransferWise offre molteplici vantaggi. Ecco quali sono: