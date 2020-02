Le caratteristiche e come funziona Revolut, il conto multivaluta

editato in: da

Dopo aver raccolto numerosi consensi in quasi tutti i paesi europei, arriva anche in Italia Revolut, un innovativo servizio finanziario pensato per le esigenze di chi ha uno stile di vita globalizzato e interconnesso. Un conto multivaluta che ti permette di effettuare trasferimenti internazionali gratuiti, sempre con il tasso interbancario, si adatta perfettamente a qualsiasi tua esigenza e ti offre nuove opzioni che ti aiutano a migliorare l’esperienza d’uso. Un servizio utile e comodo sia per le persone fisiche sia per le imprese. Scopri di più come funziona Revolut in questo articolo di QuiFinanza.

Revolut: cos’è e come funziona

Revolut è una carta prepagata proveniente dal Regno Unito e disponibile anche in tutto il resto dell’Europa, Italia compresa. In soli 3 anni la startup londinese ha raccolto 340 milioni di dollari di finanziamenti elaborando circa 3 miliardi di transazioni ogni mese e può vantare più di 2 milioni di clienti. Carta, conto online multivaluta, ma anche uno strumento che ti permette di assicurarsi per i viaggi, acquistare criptovalute e, soprattutto, risparmiare. Sono tante le operazioni che puoi effettuare con questa carta-contocorrente. Vediamole nello specifico.

Trasferimenti di denaro

Il servizio bancario digitale Revolut è utilizzabile via app e permette di eseguire trasferimenti di denaro in tutto il mondo. Il cambio di valuta è quasi istantaneo e viene eseguito al tasso interbancario, quello cioè che utilizzano le banche stesse nelle loro operazioni di cambio valuta. Fino a 5.000 euro (o sterline) al mese l’operazione di trasferimento è senza commissioni.

Prelievi e pagamenti

Puoi associare diverse carte di credito al tuo conto Revolut, siano esse reali o virtuali, comprese anche le carte usa e getta, da utilizzare una volta sola per i pagamenti online. Puoi inoltre collegare ad un account fino a 3 carte reali e 5 carte virtuali ed effettuare prelievi di denaro agli sportelli ATM in più di 140 valute diverse.

Risparmio

La funzione Vault offerta dal conto permette di risparmiare per obiettivi in ognuna delle più importanti valute e criptovalute supportate. In pratica, ogni volta che vengono effettuati i pagamenti con la carta la somma viene arrotondata alla cifra intera successiva e la differenza finisce in automatico tra i risparmi. I soldi messi da parte non verranno mai toccati, ma potrai trasferirli da Vault al tuo conto principale in qualsiasi momento.

Gestione budget e pianificazione finanziaria

Il servizio ti permette di impostare un budget mensile sui pagamenti nei ristoranti o sulla spesa per gestire e avere più controllo sulle tue finanze. Ti basterà impostare un budget e l’app comincerà a monitorare i progressi in tempo reale permettendoti di rispettare i tuoi obiettivi di spesa.

Gestione criptovalute

Scegliendo Revolut potrai cambiare i tuoi soldi in criptovalute. La possibilità è offerta ai clienti premium oppure a chi invita i propri amici a iscriversi al servizio ottenendo tre adesioni. In alternativa puoi prenotarti e aspettare il tuo turno. Sono cinque le criptovalute in cui poter investire: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin e Ripple. Hai la possibilità di acquistarle al tasso migliore possibile e senza commissioni.

Assicurazioni

Il conto offre ai propri clienti due servizi assicurativi: un’assicurazione per smartphone e tablet ed un’assicurazione sanitaria per chi viaggia. Entrambe le assicurazioni possono essere effettuate online in app. La prima assicura il dispositivo contro cadute, rotture, schermi incrinati, danni dovuti a liquidi e altri guasti fuori garanzia. Il prezzo del servizio è molto conveniente visto che costa all’incirca il 50% in meno dei piani assicurativi della rete mobile disponibili in Europa. Inoltre propone piani di pagamento flessibili che partono da un minimo di 0,90 sterline settimanali. Chi decide di pagare anticipatamente l’anno intero risparmierà, tra l’altro, il 13%.

Mentre l’assicurazione sanitaria può essere pattuita per i giorni che si passano all’estero, con controllo effettuato tramite geolocalizzazione. I termini possono essere modificati in base alle proprie esigenze, aggiungendo altre persone oppure la copertura per gli sport invernali. C’è anche la possibilità di acquistare una polizza sanitaria annuale.

Chi può usare Revolut

La carta-conto corrente Revolut è pensata sia per essere usata dai privati, attraverso l’offerta Personal, che per la clientela business, attraverso l’omonima offerta. Entrambe poi prevedono diverse opzioni di abbonamento Revolut e i costi, ovviamente, variano in base alla scelta.

Per quanto riguarda l’offerta Personal si può scegliere tra abbonamento:

Standard , che permette di avere gratuitamente un conto corrente e un iban brittannico, spendere in oltre 150 valute al tasso interbancario e non avere commissioni di cambio in 24 valute fino a 5.000 euro o sterline al mese. Oltre a questa soglia viene applicata una commissione dello 0,5%. Non ci sono commissioni per prelievi bancomat fino a 200 euro al mese, mentre superata la soglia viene applicata la commissione del 2%. Per chi volesse avere la carta fisica può riceverla pagando 5,99 euro;

, che permette di avere gratuitamente un conto corrente e un iban brittannico, spendere in oltre 150 valute al tasso interbancario e non avere commissioni di cambio in 24 valute fino a 5.000 euro o sterline al mese. Oltre a questa soglia viene applicata una commissione dello 0,5%. Non ci sono commissioni per prelievi bancomat fino a 200 euro al mese, mentre superata la soglia viene applicata la commissione del 2%. Per chi volesse avere la carta fisica può riceverla pagando 5,99 euro; Premium , il costo dell’offerta è di 7,99 euro al mese. Non ci sono né commissioni di cambio né limiti mensili e la spedizione della carta è gratuita. Le commissioni del 2% vengono applicate per prelievi bancomat dai 400 euro mensili. Per chi viaggia è prevista l’assicurazione medica, quella sui bagagli smarriti e sui voli spostati. È compreso inoltre un supporto clienti h24, l’accesso istantaneo a 5 criptovalute, una carta dal design esclusivo e carte virtuali;

, il costo dell’offerta è di 7,99 euro al mese. Non ci sono né commissioni di cambio né limiti mensili e la spedizione della carta è gratuita. Le commissioni del 2% vengono applicate per prelievi bancomat dai 400 euro mensili. Per chi viaggia è prevista l’assicurazione medica, quella sui bagagli smarriti e sui voli spostati. È compreso inoltre un supporto clienti h24, l’accesso istantaneo a 5 criptovalute, una carta dal design esclusivo e carte virtuali; Metal, con 13,99 euro al mese puoi prelevare fino a 600 euro mensili senza aggiunta di commissioni ed accedere all’esclusivo “concierge service”, avere la Revolut Metal card e usufruire dell’1% di cashback su qualsiasi spesa effettuata in 29 valute diverse (criptovalute inclse).

L’offerta Business si divide in quattro opzioni pensate appositamente per le aziende e una progettata per i liberi professionisti. In tutti gli abbonamenti è compresa la possibilità di spendere in oltre 150 valute al tasso interbancario, di ricevere e inviare denaro in 24 valute diverse, di effettuare trasferimenti immediati e gratuiti di denaro ad altre aziende che utilizzano Revolut, avere carte prepagate aziendali, un’assistenza prioritaria dalle ore 7 alle 22 e un contratto annuale.

Le aziende possono usufruire delle opzioni:

Standard a 0 euro al mese. Ovviamente con più limiti rispetto ad altre opzioni a pagamento;

a 0 euro al mese. Ovviamente con più limiti rispetto ad altre opzioni a pagamento; Grow a 25 euro al mese. Pensata per chi ha entrate al massimo di 100.000 sterline al mese;

a 25 euro al mese. Pensata per chi ha entrate al massimo di 100.000 sterline al mese; Scale a 100 euro al mese. Rivolta alle aziende che hanno entrate tra 100.000 e 1 milione di sterline al mese;

a 100 euro al mese. Rivolta alle aziende che hanno entrate tra 100.000 e 1 milione di sterline al mese; Enterprise a 1.000 euro al mese. Per le aziende che hanno entrate superiori a 1 milione di sterline al mese.

I freelancer possono abbonarsi a 6,99 euro al mese e avere un piano unico che consente di ricevere pagamenti fino a 100.000 sterline mensili.

Come creare un profilo Revolut

Per attivare il conto multivaluta Revolut avrai innanzitutto bisogno di scaricare l’applicazione, disponibile per dispositivi iOS che Android nei rispettivi App Store e Google Play. Chi sceglie di iniziare la registrazione dal sito dovrà inserire il proprio numero di telefono cellulare nel campo apposito e attendere l’arrivo dell’sms contenente un indirizzo web da cui scaricare l’app. Dopo aver installato l’applicazione sul proprio dispositivo all’utente verrà chiesto di scegliere un codice di accesso e di inserire dati come: nome e cognome, indirizzo, CAP, città, regione e nazione di residenza oltre ad un indirizzo e-mail.

La mail di benvenuto, una volta effettuato l’accesso, fornirà alcune indicazioni utili su come cominciare. Il conto vero e proprio però verrà reso operativo una volta caricati almeno 10 euro (o l’equivalente in altre valute) e dopo aver fatto verificare la propria identità scattando una foto di un documento di identità valido e una foto del proprio viso. La somma per attivare il conto corrente può essere trasferita da un’altra carta di credito o mandata tramite bonifico.

Puoi inoltre decidere se vuoi avere la carta di debito fisica oppure virtuale; per la prima bisognerà effettuare un pagamento di 5,99 euro, che ti arriverà a casa dopo pochi giorni, mentre la seconda è totalmente gratuita e può essere usata da subito per effettuare acquisti online.

Altri vantaggi del servizio Revolut

Attraverso l’app è possibile chiedere ed ottenere prestiti con un risparmio di circa il 50% rispetto ai tradizionali prestiti che vengono solitamente erogati dalle banche; inoltre è prevista a breve l’integrazione di una nuova funzione che permetterà di fare trading e investimenti a costo zero. Grazie all’app è possibile monitorare qualsiasi pagamento, ricevendo una notifica sul cellulare ogni qualvolta ne viene fatto uno. In caso di furto o smarrimento poi, la carta può essere bloccata direttamente dall’applicazione.

È prevista inoltre la possibilità di bloccare la carta per periodi di tempo limitato; un’opzione molto utile quando ci si trova in viaggio o in posti affollati dove avvengono di frequente piccoli furti. Con il conto Revolut potrai bloccare preventivamente la tua carta e sbloccarla dall’app facendola tornare immediatamente attiva una volta che ti trovi in una zona più sicura.

Insomma, Revolut è una carta prepagata che ha veramente tutto ciò di cui ha bisogno una persona che viaggia spesso o che ha a che fare con valute estere per motivi di lavoro. Niente preoccupazioni per quanto riguarda pagamenti, commissioni o tassi di cambio, persino il piano Standard gratuito è in grado di soddisfare praticamente qualsiasi necessità di chi esce fuori dai confini nazionali, che sia per le vacanze o per altri motivi.