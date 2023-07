Sport in spiaggia e montagna, super offerte per gli Amazon Prime Day

Tutti gli articoli sportivi per mare e montagna a prezzi imbattibili per gli Amazon Prime Day

Dopo una lunga stagione invernale in cui moltissimi cittadini con problemi di linea hanno stretto i denti (nel vero senso della parola) scegliendo di rinunciare a molti pranzi e cene per non aggiungere peso sulla bilancia, l’arrivo della bella stagione e delle vacanze estive viene visto da tanti italiani come il segnale per lasciarsi andare e concedersi qualche strappo alla regola in compagnia di amici e parenti.

E così, al rientro dalle ferie, il pensiero fisso per chi ritorna alla piena attività lavorativa è spesso quello di mettersi a dieta, nel tentativo di eliminare i chili in eccesso accumulati durante luglio e agosto. Per evitare di ritrovarsi in questa spiacevole situazione, ci sono persone che, invece, utilizzano i viaggi al mare o in montagna per svolgere attività sportiva: è questo uno dei metodi più indicati da medici ed esperti per non indolenzire il fisico durante l’estate.

Sarà un’estate di sport con i super sconti degli Amazon Prime Day: tutte le offerte sugli attrezzi per il mare e la montagna

Se praticato bene e in maniera regolare, lo sport consente anche di abbandonarsi a qualche stravizio dopo le giornate di allenamento. Succede a chi sceglie le vacanze nelle località balneari, dove le lunghe nuotate al mare o in piscina permetto o di bruciare grassi e calorie in grande quantità, garantendo al corpo anche la giusta dose di rassodamento muscolare e addominale.

Accade ancora di più in montagna, specie per chi sale in alta quota dotato di tutta l’attrezzatura necessaria per evitare contraccolpi o infortuni. Le camminate nei boschi al riparo dal sole, le corsette rigeneranti alle prime ore dell’alba e il trekking outdoor praticato in compagnia (ma sempre con l’ausilio dei maestri) sono fonti inesauribili di adrenalina e sudore, con il risultato di ritrovarsi sani e tonici allo stesso tempo.

Dallo snorkeling alla corsa nei boschi, prezzi bassissimi su migliaia di prodotti in occasione degli Amazon Prime Day

In occasione degli Amazon Prime Day , la piattaforma di e-commerce online più famosa al mondo ha inserito migliaia di articoli sportivi e attrezzature personalizzate ordinabili ad un prezzo davvero stracciato rispetto ai cartellini esposti nei negozi e nei discount di tutta Italia.

Partiamo dagli accessori per il nuoto in mare. Nelle giornate dell’11 e 12 luglio è possibile ordinare un completissimo kit per lo snorkeling comprendente la maschera a vetro unico (a cui è possibile agganciare il tubo flessibile e sagomato, adattabile ad ogni fisionomia del volto) e le pinne aerodinamiche di colore nero, blu e grigio. Il tutto con uno sconto del 30%.

Venendo alle vacanze in montagna, oltre ai gettonatissimi smartwatch , nella borsa di uno sportivo non possono mancare vitamine e integratori per aiutare il fisico nei momenti di attività più intenso. Il nostro consiglio è quello di usufruire di uno sconto mai visto prima di Ensure Advance nella variante proteica in polvere da 850 grammi.

