Sigarette, scattano i rincari: tutti gli aumenti marca per marca

editato in: da

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’elenco aggiornato a mercoledì 11 marzo 2020 delle tariffe per alcune marche di sigarette, sigari e tabacchi.

Lo scorso 18 febbraio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva stabilito l’aumento del prezzo di numerose marche di sigarette e di tabacco. In molti casi il rincaro era stato di 20 centesimi per il pacchetto da 20 sigarette.

Uno dei motivi dietro questo provvedimento era legato alla tutela della salute dei cittadini. In pratica, l’idea era quella di aumentare i costi delle sigarette e del tabacco per scoraggiare i fumatori dall’acquistare questi prodotti. In realtà l’unico beneficiario è stato l’Erario, che ha visto incrementare nel tempo le entrate.

Sigarette, i prezzi marca per marca

Come comunica il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, “si comunica che con decorrenza 11 MARZO 2020, varia, tra l’altro, il prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati”. Ecco l’elenco marca per marca:

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 6,00

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL ORANGE 6,00

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW 6,00

BENSON & HEDGES GOLD 6,00

BENSON&HEDGES BLUE 4,90

BENSON&HEDGES BLUE 4,70

BENSON&HEDGES BLUE 100S 4,90

BENSON&HEDGES BLUE SUPER S 4,90

BENSON&HEDGES RED 4,90

BENSON&HEDGES RED 4,70

BENSON&HEDGES RED 100S 4,90

BENSON&HEDGES WHITE 4,90

BENSON&HEDGES WHITE 100S 4,90

BENSON&HEDGES YELLOW 4,90

BENSON&HEDGES YELLOW 100S 4,90

BENSON&HEDGES YELLOW SUPER S 4,90

CAMEL BLUE 5,40

CAMEL 5,20

CAMEL BLUE 5,40

CAMEL COMPACT FILTERS 5,20

CAMEL CONNECT BLUE 5,20

CAMEL ESSENTIAL BLUE 5,20

CAMEL ORANGE 5,40

CAMEL SILVER 5,40

CAMEL WHITE 5,40

CAMEL YELLOW 5,40

CAMEL YELLOW 5,20

CAMEL YELLOW 100S 5,40

GLAMOUR BLUES 5,50

GLAMOUR PINKS 5,50

GLAMOUR SECRET a 5,50

WINSTON BLUE 4,90

WINSTON CLASSIC 4,90

WINSTON XSTYLE BLUE 5,00

WINSTON XSTYLE WHITE 5,00

CAMEL ACTIVATE PURPLE TOBACCO WRAPPED 2,50

CAMEL ACTIVATE TOBACCO WRAPPED 2,50

TRINCIATO PER SIGARETTE

AMERICAN SPIRIT MASTER BLEND GOLD 6,90

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 15,00

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 30G 6,70

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL PERIQUE 30G 6,90

AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW 30G 6,70

CAMEL da 80 grammi 15,70

CAMEL da 30 grammi 6,50

CAMEL BLONDE da 30 grammi 6,20

CAMEL BLUE da 30 grammi 6,50

CAMEL BLUE VOLUME da 30 grammi 6,40

CAMEL ESSENTIAL da 80 grammi 16,00

CAMEL ESSENTIAL da 30 grammi 6,50

JPS BLUE 30 GR da 30 grammi 6,20

JPS RED 30 GR da 30 grammi 6,20

OLD HOLBORN da 30 grammi 6,60

OLD HOLBORN BLONDE da 30 grammi 6,60

OLD HOLBORN YELLOW da 30 grammi 6,60

SAUVAGE BLOND 30G da 30 grammi 6,40

WINSTON da 50 grammi 210,00 220,00 11,00

WINSTON BLUE da 30 grammi 6,20

WINSTON BLUE da 45 grammi 9,50

WINSTON CLASSIC da 30 grammi 6,20