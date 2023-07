Serate in compagnia? Prodotti scontati per gli Amazon Prime Day

Cibi, belvande, liquori, dolciumi e molto altro: super offerte per gli Amazon Prime Day

Secondo gli esperti, l’estate che stiamo attraversando rischia di venire ricordata come una delle più calde da molti decenni a questa parte . Le lunghe giornate di sole tra fine giugno e inizio luglio hanno fatto schizzare le temperature medie da Nord a Sud, con alcune aree particolarmente interessate da un’intensa calura pomeridiana, quando la colonnina di mercurio è arrivata ad oltrepassare i 40 gradi nelle due isole maggiori e in diverse zone della pianura padana.

Mentre milioni di italiani cercano di sopportare il clima rovente chiudendo le valigie e partendo per le vacanze estive , coloro che invece sono costretti a rimanere a casa per andare al lavoro si organizzano per trascorrere le serate al fresco in compagnia di amici e parenti. Ma quali sono gli ingredienti immancabili per passare qualche ora di relax in cortile o in veranda?

Birra, liquori e molto altro: sconti record su Amazon fino al 12 luglio

Per rispondere a questa domanda, vale la pena dare un’occhiata alle offerte imperdibili che Amazon ha inserito per migliaia di prodotti di ogni genere in occasione degli Amazon Prime Day . Sono tantissimi gli utenti che in queste ore hanno letteralmente preso d’assalto i canali online della piattaforma, con il preciso intento di usufruire degli sconti record attivi nelle giornate dell’11 e del 12 luglio.

Tra chi ne ha approfittato per acquistare nuovi prodotti tecnologici , chi ha deciso di cambiare il proprio smartphone e chi invece ha preferito dedicarsi alla cura del corpo (con una selezione unica di creme e cosmetici), c’è anche chi sta facendo scorta di generi alimentari e bevande di alta qualità da sistemare sulla tavola del giardino nelle occasioni conviviali.

Per gli amanti della birra, l’occasione da non perdere è quella che riguarda la Leffe in bottiglia, che nella sua confezione con dodici pezzi (da 33 cl ciascuno) può essere ordinata con un ribasso del 35% rispetto al prezzo originale.

Per chi invece non vuole introdurre alcool in corpo, pur senza rinunciare al piacere di un bicchiere in compagnia, è attivo un super sconto sulla Peroni Nastro Azzurro Premium Lager, la birra analcolica ideale per chi deve mettersi alla guida dopo la serata con gli amici.

Dal caffè ai dolci, migliaia di prodotti in offerta per gli Amazon Prime Day

È cosa risaputa: d’estate si mangia meno, si cercano i cibi più leggeri, si evitano le abbuffate e – piuttosto – ci si concede il gusto di fare piccoli strappi alla regola assaporando qualche buona bevanda dopo i pasti. Per questo, sta andando a ruba un queste ore il rum Zacapa Centenario 23 Solera, ordinabile nella bottiglia da collezione (capacità di 700 ml) ad un prezzo davvero introvabile nei classici negozi e discount del territorio nazionale.

Per chi desidera sorseggiarlo in compagnia di un ottimo caffè, la scelta migliore è quella di acquistare le confezioni da 11 cialde della Nescafe, scontate di oltre il 20% nella variante Dolce Gusto.

Infine, per i più golosi, basteranno un paio di click per ricevere comodamente a casa la gettonatissima Margherita Chupa Chups, il box regalo in confezione speciale con all’interno 30 lollipop (anche senza glutine) dai gusti più disparati: si va dalla frutta alla crema, dalla cola al cioccolato, fino al pistacchio.

