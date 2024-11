Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Black Friday, la stagione degli sconti più attesa dell’anno prende il via, e il web si conferma il terreno preferito per gli acquisti. Secondo le stime, oltre il 65% delle transazioni avverrà online, generando un giro d’affari che supera i 2,6 miliardi di euro. I consumatori sembrano sempre più attratti dalla comodità delle piattaforme digitali, che permettono di evitare le code e ampliano la scelta con pochi clic. L’intero Black Friday dovrebbe muovere, stando ai dati del Codacons, circa 4 miliardi di euro, includendo anche gli acquisti nei negozi fisici.

Tecnologia al top, ma moda e bellezza avanzano

Se da un lato l’elettronica rimane il settore più richiesto, con il 60% dei consumatori che punta a gadget hi-tech, dall’altro cresce l’interesse per categorie diverse. Calzature, abbigliamento e accessori guadagnano terreno, attirando rispettivamente il 42%, il 39% e il 38% degli acquirenti. Anche la cosmetica conquista uno spazio sempre più rilevante, con il 32% delle preferenze, mentre i giocattoli mantengono la loro fetta di mercato, al 30%. La corsa agli sconti, infatti, si trasforma spesso in un’occasione per anticipare i regali di Natale, confermando una tendenza consolidata.

Acquisti online: attenzione ai tranelli

Nel mare magnum delle offerte, è facile incappare in frodi, soprattutto online. Le associazioni dei consumatori, come Codacons e Udicon, forniscono un vademecum per evitare spiacevoli sorprese. Come, per esempio, controllare che il sito abbia il lucchetto nella barra degli indirizzi è il primo passo per verificare l’affidabilità del rivenditore. Diffidare di email o messaggi che promettono offerte irreali è altrettanto importante: molti di questi tentativi puntano a rubare dati personali o bancari.

Confrontare i prezzi su più piattaforme, leggere le condizioni di vendita e verificare i costi totali, inclusi quelli di spedizione, sono azioni essenziali per acquistare in sicurezza. Per i pagamenti, meglio utilizzare sistemi sicuri come Paypal o carte prepagate. Inoltre, le spedizioni vanno monitorate con attenzione: controllare da dove proviene il prodotto e le tempistiche può evitare brutte sorprese.

Vendite online in crescita, +9% rispetto all’anno scorso

Il commercio elettronico continua la sua ascesa. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano e Netcomm, le vendite digitali durante il Black Friday e il Cyber Monday toccheranno quota 2 miliardi di euro, con un incremento del 9% rispetto all’anno scorso (anche se alcune proiezioni prevedono meno vendite rispetto al 2023). I settori più richiesti spaziano dall’abbigliamento alla bellezza, passando per gastronomia, elettronica e articoli legati al tempo libero. Anche viaggi ed esperienze fanno capolino tra le preferenze, dimostrando un cambiamento nelle abitudini di spesa degli italiani.

A testimoniare la portata di questo fenomeno, si stima che nei dieci giorni di sconti verranno movimentati circa 38 milioni di pacchi, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente.

L’impatto ambientale del Black Friday

Il Black Friday è il giorno che dà ufficialmente inizio alla stagione degli acquisti natalizi con sconti straordinari. Cade il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento, una tradizione nata negli Stati Uniti negli anni Venti e diventata un fenomeno globale negli anni Ottanta.

Dietro la corsa agli sconti si nasconde un lato meno brillante: l’aumento delle emissioni inquinanti. La frenesia di acquisti genera un boom nel trasporto su gomma, che secondo Transport & Environment nel 2022 ha causato un aumento delle emissioni del 94% rispetto alle altre settimane dell’anno, con un impatto di 1,2 milioni di tonnellate di Co2. Un aspetto che invita a riflettere sull’importanza di acquisti consapevoli e sostenibili.