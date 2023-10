Fonte: istock Pulire casa è più semplice con le offerte d'autunno su decine di prodotti e accessori

Nonostante i termometri di tutta Italia continuino a riportare valori medi ben oltre le medie stagionali (con gli esperti che parlano di oltre dieci gradi in più rispetto a quanto sia legittimo aspettarsi dal mese di ottobre, soprattutto nelle regioni del Nord), per molti italiani è comunque arrivato il momento del tanto atteso cambio di stagione. Non tanto nell’abbigliamento che, per l’appunto, deve rimanere in linea con le condizioni climatiche: quanto nell’organizzazione di oggetti, arredi e accessori all’interno delle abitazioni.

C’è chi approfitta di queste piacevolissime giornate di sole per sistemare il giardino e la veranda dopo le serate estive trascorse in compagnia. C’è chi cambia il copridivano in attesa del vero autunno, mentre iniziano a comparire cuscini più pesanti e copertine di lino. E così, tra uno spostamento e l’altro, è sempre molta la polvere che svolazza e si deposita un po’ ovunque, costringendo proprietari e inquilini a dedicare qualche ora alle classiche pulizie d’autunno.

Lavori di casa in vista dell’autunno? Decine di prodotti scontati a prezzi mai visti

Ad aiutare donne e uomini indaffarati nelle faccende pre-invernali ci pensa Amazon : grazie ai super sconti promossi per la Festa delle Offerte Prime (in programma per le giornate di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre), è possibile ordinare e ricevere comodamente a casa decine di prodotti e strumenti per la pulizia degli spazi interni e la cura degli esterni.

A partire dalla nuovissima aspirapolvere marcata Rowenta adatta per tutte le superfici: utilizzabile nella versione smart senza l’ingombro di fili e prese elettriche, è dotata di un innovativo kit allergy care e di una scopa elettrica super leggera e maneggevole. Il tutto corredato dall’ausilio della luce Led, con un’autonomia complessiva di oltre 35 minuti di utilizzo.

Dal pavimento alle verande, fino al profumo degli ambienti: tutti gli accessori per casa e giardino in sconto

Per chi invece volesse dedicarsi al riassetto di mobili, scaffali, ante e cassetti senza il pensiero di dover “pattinare” sul pavimento di casa, niente di meglio che acquistare il nuovissimo Robot aspirapolvere e lavapavimenti della serie 45 X-Plorer. Poco ingombrante ed estremamente pratico da maneggiare, è impostabile su tre diverse modalità di azione, a seconda della delicatezza dei vari parquet. È dotato di un sistema di riconoscimento vocale e ha un’autonomia di lavoro che supera i 150 minuti di utilizzo.

Dopo aver spazzato e lucidato ogni angolo, è necessario trovare un trucchetto per rendere gradevole e avvolgente l’atmosfera della propria abitazione. Ed è qui che vi consigliamo la candela profumata della Yankee, realizzata in giara e disponibile in diverse fragranze e profumo, con 150 ore di durata.

Un prodotto da consigliare anche ad amici e parenti, a cui potete donare il set regalo con sei candele votive profumate per inebriare ogni stanza della residenza. Si possono scegliere le forme e le dimensioni più adatte per ogni ambiente, con la comodità di ricevere tutto direttamente a casa.

