Nubifragi in arrivo: come proteggere giardini e verande risparmiando

Utensili e arredi da giardino sono i più esposti in caso di maltempo: ecco come proteggerli risparmiando

Al termine di un’estate in cui le temperature hanno toccato livelli ben al di sopra delle medie stagionali su buona parte del nostro territorio nazionale, l’autunno alle porte vedrà l’arrivo sull’Italia di diverse perturbazioni provenienti sia dal Nord Europa e dal Circolo polare artico, sia dal Mediterraneo occidentale. Quest’ultime in particolare saranno caratterizzate da un impatto più mite ma anche più piovoso, vista la loro origine oceanica.

E così, il caldo torrido che ha stremato famiglie e cittadini per diverse settimane nel periodo compreso fra luglio e agosto diventerà solo un lontano ricordo: anche se i termometri non dovessero segnare valori troppo bassi, il clima presente nella nostra penisola diverrà comunque decisamente più austero. Dunque, prepariamoci a sfoderare giacche e impermeabili in vista dei mesi di ottobre e novembre.

Allarme maltempo in Italia in vista della stagione autunnale: tutte le accortezze e i consigli per chi possiede un giardino, un balcone o una piscina all’aperto

Oltre alla propria salute fisica, moltissimi cittadini da Nord a Sud si stanno preparando per affrontare il cambio di stagione anche per quanto riguarda la cura degli ambienti domestici. In particolare, a spaventare tantissimi proprietari sono le ripercussioni che il maltempo potrebbe avere su giardini e verande.

Da sempre gli acquazzoni e le forti folate di vento si ripercuotono su arredi e strutture presenti nel giardino o sul balcone: in molti casi, gli agenti atmosferici finiscono per rompere o danneggiare accessori anche molto preziosi, con la necessità di doverli aggiustare o sostituire (spesso tramite un notevole esborso di denaro).

Tutti sappiamo come gli elementi più a rischio siano quelli dislocati sulla superficie del tetto e sui garage (con particolare attenzione alla salvaguardia dei pannelli solari, composti da materiali molto sensibili e altrettanto fragili, che vanno coperti con tutte le cure del caso): occhio però anche agli elettrodomestici – come il tagliaerba – e agli attrezzi che spesso rimangono incustoditi sul prato. Ancora più attenzione devono fare i custodi delle piscine e delle vasche per bambini, perché il rischio è quello di compromettere non solo la qualità dell’acqua in cui immergersi, ma anche i sistemi di depurazione, di ricambio e di salificazione.

Come preservare i propri spazi domestici all’aperto dall’arrivo di pioggia, grandine e folate di vento: tutti gli strumenti migliori ordinabili online (ad un prezzo scontato)

Per preservare al meglio i propri spazi all’aperto, Amazon propone una serie di strumenti davvero utili per evitare il verificarsi degli scenari peggiori. A cominciare dai teloni impermeabili, indispensabili per coprire le aree più esposte dall’arrivo della pioggia e (soprattutto) della grandine. Il più venduto sul web è quello della Parpyon, occhiellato ed estendibile ma anche molto leggero.

Per chi abitasse nelle regioni in cui il passaggio verso la stagione autunnale si manifesta con maggior forza e violenza, il consiglio è quello di dotarsi di una tettoia a pensilina in polipropilene, come quella messa in commercio dalla Aufun.

Infine, qualora si ritenesse opportuno aggiungere una copertura strutturale all’interno del proprio giardino, il prodotto da ordinare sullo store online di Amazon è il gazebo pieghevole della Vounut, scontato rispetto al prezzo originale.

Se non siete iscritti a Prime, potete farlo qui per provare gratuitamente il servizio per 30 giorni, senza costi e vincoli