L’RC auto aumenta ancora: quanto dovremo sborsare

Fonte: ANSA Il prezzo dell'Rc auto continua a salire

Il costo dell’assicurazione auto continua a crescere per il secondo trimestre consecutivo. L’ultimo periodo analizzato, quello fra gennaio e marzo 2023, registra un incremento del +4% su base annua. Ora il contratto d’assicurazione medio sale a 368 euro annui.

Aumento RC auto 2023

Gli aumenti interessano tutte le province, in particolar modo Roma (+8%), Massa Carrara (+6%) e Sassari (+5,9%). Lo certifica nel suo report l’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Oltre una polizza ogni 5 prevede la scatola nera (21,9%). Nell’ultimo biennio il tasso di adozione di questa tecnologia è rimasto stabile. La diffusione della scatola nera, viene evidenziato, varia in maniera significativa da provincia a provincia. Al Sud c’è meno scetticismo sulla scatola nera, il dispositivo che viene fornito contestualmente alla stipula dell’assicurazione auto e che montato sotto al cofano registra i dati di marcia. La diffusione a Caserta, ad esempio, è del 66,5% dei veicoli assicurati. A Napoli del 55,5%.

Assicurazione auto: Nord e Sud registrano costi differenti

Permane il disegno di un’Italia sostanzialmente tagliata a metà sul fronte dei prezzi, con città in cui il costo dell’Rc auto è sensibilmente più alto: ad esempio la differenza di prezzo fra Napoli e Aosta è di 252 euro.

In generale per quanto riguarda le macro-aree del Paese, il differenziale di prezzo tra il Sud e il Nord Ovest è di 49 euro (395 euro contro 346 euro).

Ma gli ultimi aumenti non facciano dimenticare che sul fronte RC auto una decina d’anni fa i prezzi erano addirittura maggiori: nel 2014 infatti il prezzo medio per l’assicurazione dei veicoli era superiore del +26%.

Insomma, il costo della vita sale, spinto dall’inflazione galoppante e dall’aumento delle materie prime.

Aumentano i prezzi di tutti i beni, in particolar modo quello della benzina e quello di pasta e pane. E nell’elenco dei prodotti e dei servizi che rincarano non fa eccezione l’assicurazione auto.

L’Unione Consumatori prevede un aumento medio superiore ai 14 euro all’anno. L’associazione ricorda che in Italia circolano 43 milioni di veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni di auto. Ciò si traduce in un aumento totale di circa 490 milioni di euro all’anno.

Il Codacons evidenzia la riduzione del numero di incidenti stradali durante al quale è corrisposta una iniezione di liquidità nelle casse delle compagnie assicuratrici nel biennio 2020/2021, quello in cui la pandemia colpiva con maggiore durezza. Ciò ha spinto al ribasso i prezzi nel 2022. Ma il ritorno alla normalità nel 2023 non poteva che rendere inevitabile un ritocchino al rialzo nei prezzi delle assicurazioni.

Secondo le previsioni di alcuni analisti in futuro i costi delle polizze auto potrebbero aumentare ulteriormente per via dell’integrazione con l’intelligenza artificiale.

Risparmio su RC auto: come fare

Sul fronte della politica, il governo Meloni ha avanzato una proposta per calmierare i costi della garanzia auto.

Ma già da subito per gli automobilisti più accorti risparmiare sulla polizza auto è possibile.