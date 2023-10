Fonte: 123RF Le migliori offerte per l'acquisto del forno pirolitico autopulente, il miglior alleato di cuochi e chef

Occorre iniziare con una precisazione. Questo articolo non vuole illudere nessuno: il forno pirolitico, come tutti gli elettrodomestici di ultima generazione che garantiscono prestazioni di alta qualità, richiedono un volume di energia elettrica non paragonabile agli standard con cui, in media, ci confrontiamo durante le normali attività di ogni giorno. Dal momento in cui si decide di utilizzarla al massimo delle sue potenzialità, bisogna sapere che questa variante innovativa del classico apparecchio da cucina consuma un quantitativo di chilowatt assai elevato.

Perché allora abbiamo deciso di parlarvene? Ebbene, ormai da qualche giorno, sullo store online di Amazon è attiva una serie di promozioni davvero imperdibili per acquistare un forno pirolitico ad un prezzo molto più basso rispetto alle cifre comuni riscontrabili negli appositi reparti dei supermercati e dei negozi specializzati. E allora, è bene dare qualche indicazione utile per usufruire a pieno di questo elettrodomestico divenuto indispensabile per chef e cuochi di tutta Italia.

Forno pirolitico autopulente: cos’è, come utilizzarlo al meglio e quanto consuma in cucina

Partiamo dalle informazioni base. Il forno pirolitico autopulente – com’è facilmente intuibile dal nome – consente di bypassare quel fastidioso momento in cui bisogna prendere straccio e spray per pulire e disinfettare il vetro dello sportello e i ripiani interni. Un vero e proprio incubo per migliaia di donne e uomini addetti alla cura dell’igiene in cucina, se non altro perché le macchie e gli schizzi presenti tutt’attorno al piano di cottura sono tra i più complicati da rimuovere.

Ebbene, grazie ad un meccanismo tecnologico unico nel suo genere, il forno pirolitico consente di eliminare chiazze di sporco e unto senza bisogno del cosiddetto “lavoro di gomito”: difatti, ai proprietari dell’elettrodomestico basterà impostare l’apposita manovella esterna sull’opzione di “autopulizia automatizzata” per godere, in pochi minuti, di un piano cottura tirato a lucido come se non fosse mai stato utilizzato in precedenza (facendo bella figura con amici e parenti che vengono a curiosare mentre si è ai fornelli).

Quanto costa utilizzare un forno pirolitico autopulente e qual è l’impatto sulla bolletta della luce

Ma qual è il segreto di questo comfort? In fase di preparazione, il forno pirolitico può raggiungere un livello di calore interno molto più alto rispetto ai classici elettrodomestici di utilizzo comune. Inoltre, la cosa innovativa è che riesce a concentrare l’azione di riscaldamento sulle incrostazioni presenti nell’incasso, carbonizzandole e trasformando i residui di sporco in cenere. Bastano pochi minuti e una passata di carta da cucina per avere un forno pulito e pronto all’uso.

Nonostante il consumo medio orario (dai 3,5 ai 4,3 chilowatt) oltrepassi – e di molto – la media delle altre apparecchiature domestiche (tutte a cavallo degli 1,5 kW/h), sono ormai tantissime le famiglie e i cittadini che lo hanno scelto per la propria abitazione (senza pensare all’inevitabile rincaro del prezzo della bolletta della luce).

