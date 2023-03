Bonus psicologo fino a 1.500 euro, domande al via da giugno

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto il rifinanziamento per il 2023 del bonus psicologo, una misura che diventa strutturale e che dal 2024 potrà disporre di una dotazione di 8 milioni di euro.

Per l’anno in corso sono stati stanziati 5 milioni di euro, e sarà possibile ottenere fino a 1.500 euro per le spese di psicoterapia.

Non ci sono ancora dettagli, però, su come e quando si potrà fare domanda. Si attende ancora il decreto attuativo che definisce criteri e modalità di domanda: qualche informazione in più è arrivata dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che in un’intervista al Sole 24Ore ha dichiarato che l’obiettivo è quello di far partire le richieste dal mese di giugno.

Bonus psicologo, cos’è

Si tratta di un contributo dello Stato che permette di sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini relative alle sessioni di psicoterapia. La misura finanziata dal Governo Draghi nel dicembre del 2021 è stata prorogata per sostenere le spese per la cura della salute mentale delle persone che durante la pandemia hanno sviluppato ansia, stress o depressione. Il bonus è fruibile rivolgendosi a specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi.

Prima dell’emendamento, la cifra a cui si poteva accedere andava dai 200 ai 600 euro, a seconda dell’Isee del beneficiario, ed è stata calcolata tenendo conto che per ogni seduta di psicoterapia la tariffa minima è in media di 50 euro. Con la legge di Bilancio 2023 l’importo massimo che sarà possibile richiedere passa da 600 a 1.500 euro, restringendo quindi ancora di più la platea di possibili beneficiari.

Bonus psicologo, i requisiti

Due i requisiti fondamentali di cui richiedenti devono tenere conto al momento della presentazione della domanda:

essere residente in Italia;

disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE, qui come calcolarlo), in corso di validità non superiore a 50mila euro.

Per quanto riguarda i criteri di accesso alla misura, il decreto dovrebbe mantenere invariato il limite massimo del valore Isee, 50.000 euro, sopra il quale non è possibile presentare la domanda. Per le altre fasce e il corrispondente importo spettante, così come per le specifiche sui tempi e sulle modalità di domanda, sarà necessario attendere il decreto attuativo con tutti i dettagli.

Bonus psicologo, quali spese copre

Il bonus può essere utilizzato per sostenere le spese inerenti alle sedute di psicoterapia rivolte a persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa delle conseguenze della crisi Covid, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale (CNOP).

L’elenco dei professionisti è consultabile in una sezione riservata del portale INPS online dopo che l’Ordine ne avrà comunicato i nominativi all’Istituto.

Bonus psicologo, come fare domanda

Le domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

portale web, utilizzando l’apposito servizio online sul sito Inps direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);

Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).