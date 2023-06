Bonus psicologo, scaduti i termini. Via ai nuovi beneficiari da luglio

Fonte: 123RF

Il termine per la fruizione del bonus psicologo è scaduto lo scorso 7 giugno: solo una piccola parte dei richiedenti è riuscita a ottenere i voucher previsti. Sono state presentate circa 342 mila domande e di queste poco più di 40mila hanno trovato copertura.

I beneficiari hanno avuto 180 giorni di tempo a disposizione per prenotare ed effettuare sessioni di psicoterapia. Cosa succede a chi non ha confermato le sedute o non ha inserito i dati per la fatturazione? Vediamolo insieme.

Scaduti i termini per l’utilizzo

Il termine per la fruizione del bonus psicologo è scaduto lo scorso 7 giugno. I beneficiari che hanno ricevuto il codice univoco per la prenotazione delle sedute presso i professionisti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi, hanno avuto a disposizione 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda per usufruire del contributo economico a sostegno delle spese di psicoterapia.

Dopo la scadenza, il codice è stato annullato automaticamente.

Il messaggio Inps

“L’Istituto ha comunicato agli aventi diritto l’accoglimento delle domande, nonché il codice univoco assegnato agli stessi e associato al valore economico attribuito in base all’Isee del nucleo familiare di appartenenza” si legge nel messaggio dell’Inps.

“Considerato che sono decorsi i 180 giorni indicati dalla norma, i professionisti non possono più aggiungere nuove sedute, né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, né annullare retroattivamente le sedute già confermate” fa sapere ancora l’Istituto. In mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.

Cosa succede dopo la scadenza



A questo punto, i professionisti non possono più aggiungere nuove sedute, confermare quelle già inserite nel sistema o annullare retroattivamente quelle già confermate.

L’Inps comunica che gli psicoterapeuti potranno inserire i dati di fatturazione delle sedute confermate entro e non oltre la scadenza del 20 giugno 2023. Senza i i dati di fatturazione completi non sarà possibile effettuare i pagamenti.

Il giorno successivo, tutte le sedute che non sono state confermate oppure che sono state confermate ma non dispongono dei relativi dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio.

Le risorse che non sono state utilizzate verranno assegnate in seguito allo scorrimento delle graduatorie regionali e provinciali e sarà possibile ammettere nuovi beneficiari.

Da luglio via ai nuovi beneficiari

Una volta definite le risorse totali ancora a disposizione e completato lo scorrimento delle graduatorie, sarà dato il via libera alla fruizione da parte dei nuovi beneficiari. L’Inps sottolinea che non si potrà procedere con lo scorrimento delle graduatorie nel caso in cui le Regioni/Province autonome non abbiano provveduto a trasferire le risorse assegnate. Per quelle che, invece, le hanno trasferire solo in parte sarà possibile uno scorrimento parziale.

A partire dalla prima settimana di luglio, i nuovi soggetti che hanno diritto all’agevolazione potranno accedere al servizio online e visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo spettante attribuito e il codice univoco assegnato.

Come procedere con le nuove domande

Il servizio è disponibile sul sito Inps accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS, al seguente percorso:

“Sostegni, Sussidi e Indennità – Per malattia – Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Utilizza il servizio.”

Come per i precedenti beneficiari, l’importo dovrà essere utilizzato entro i 180 giorni successivi all’accoglimento della domanda.

Come viene pagato

Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente. In caso di accoglimento della domanda, il contributo è riconosciuto, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori Isee così come di seguito riportato:

in caso di ISEE inferiore a 15mila euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario ;

euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in ; in presenza di ISEE compreso tra i 15mila e i 30mila euro , l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario ;

, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in ; in caso di ISEE superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

In caso di accoglimento della domanda, verrà resa disponibile l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. L’importo riconosciuto per il “Contributo sessioni di psicoterapia” deve essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda, decorso detto termine il codice univoco sarà annullato.