Via allo scorrimento della graduatoria del Bonus psicologo 2022: in attesa che il contributo per le spese delle sedute di psicoterapia diventi strutturale con l’apertura alle richieste per il 2023, l’Inps ha pubblicato gli elenchi dei nuovi beneficiari delle risorse inutilizzate del 2022. L’istituto di previdenza ha effettuato il riesame delle domande per riassegnare i voucher scaduti secondo l’ordine degli elenchi regionali o provinciali.

Il messaggio dell’Inps

Con il messaggio n. 3356 del 26 settembre 2023, l’Inps ha comunicato l’aggiornamento delle graduatorie con i nuovi aventi diritto.

Coloro che avevano inoltrato la richiesta del bonus psicologo senza però rientrare tra i beneficiari possono adesso controllare sul sito dell’Inps se fanno parte dei nuovi aventi diritto. Il bonus è assegnato in base all’ordine di arrivo delle domande e partendo dal valore Isee più basso.

Come spiegato dall’Istituto, qualora, in fase di prima assegnazione del contributo, l’ultimo avente diritto della graduatoria regionale o provinciale abbia ricevuto per insufficienza di risorse un ammontare parziale rispetto a quello spettante, avrà diritto – all’esito dello scorrimento della graduatoria, in presenza di risorse residue – alla quota parte mancante per coprire l’intera somma dovuta, “solo qualora abbia utilizzato, anche solo in parte, l’importo parziale precedentemente erogato”.

Gli interessati possono verificare se sono interessati dallo scorrimento accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 83/2022, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale dell’Inps tramite il seguente percorso: ‘Sostegni, Sussidi e Indennità’ – ‘Per malattia’ – ‘Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’ – ‘Utilizza il servizio’. In questa sezione i nuovi beneficiari potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia.

Lo scorrimento è stato possibile nelle Regioni o Provincie autonome dove erano presenti risorse residue. In un messaggio dello scorso giugno, l’Ente previdenziale aveva chiarito che gli elenchi sarebbero rimasti bloccati qualora le amministrazioni non avessero provveduto al trasferimento delle risorse assegnate, mentre per quelle che non avessero trasferito del tutto i finanziamenti lo scorrimento sarebbero parziale.

Nel rapporto annuale dell’Inps risulta che le domande complessive dello scorso anno sono state 395 mila, per un ammontare di 25 milioni di euro di voucher erogati per il sostegno alle sessioni di psicoterapia (qui abbiamo spiegato come funziona il ‘bonus psicologo’ per gli studenti).

Il contributo è stato prorogato nel 2023 con un finanziamento di 5 milioni di euro e di 8 milioni per il 2024, mentre il tetto massimo di rimborso spese è stato alzato da 600 a 1.500 euro. Ma a distanza di 9 mesi dall’introduzione della misura si attendono ancora le istruzioni e le modalità di richiesta del contributo (qui abbiamo parlato dell’aumento dell’importo del bonus psicologo, a chi spetta e come ottenerlo nel 2023).

I beneficiari

Il bonus psicologo è riconosciuto soltanto una volta con un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a una soglia massima di 600 euro, sulla base dei seguenti parametri Isee: