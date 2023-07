Bonus bollette: a quanto ammontano e come fare per ottenerli

Fonte: 123RF Risparmio bollette

I bonus sociali elettrico, gas e idrico sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Bonus sociali per disagio economico

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto – spiega l’ARERA – è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e ottenere un’attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.

Quali sono i requisiti per beneficiare dei bonus sociali

Il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve: appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20mila euro, oppure appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell’ISEE di accesso alle agevolazioni per l’anno 2023 è stato elevato a 15mila euro (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) e a 30mila euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (DL 30 marzo 23, n. 34) uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica: con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente attivo (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità. In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Il valore del bonus sociale elettrico

Il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU. Per coloro che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20mila euro, limitatamente all’anno 2023 il valore ISEE è pari a 30mila euro, oppure ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, i valori in vigore nel III trimestre 2023, 1° luglio – 30 settembre 2023 sono pari a: Numerosità familiare Bonus ordinario (CCE) + Compensazione integrativa temporanea (CCI) 1-2 componenti 50,6; 3-4 componenti 61,64; oltre 4 componenti 67,16. Per coloro che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra 9.530 < ISEE = 15mila (con meno di 4 figli) per l’anno 2023 il bonus è riconosciuto nella misura ridotta pari all’80% rispetto al bonus ordinario, in attuazione all’articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022 n. 197. I valori in vigore nel III trimestre 2023, 1° luglio – 30 settembre 2023, sono dunque, pari a: Bonus ordinario (CCE) + Compensazione integrativa temporanea (CCI) 1-2 componenti 40,48; 3-4 componenti 49,31; oltre 4 componenti 53,73. Il valore del bonus sociale gas dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE, dalla categoria d’uso associata alla fornitura agevolata (solo uso acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo uso riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

Il valore del bonus sociale gas

Per coloro che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20mila euro, limitatamente all’anno 2023 il valore ISEE è pari a 30mila euro, oppure ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza i valori in vigore nel III trimestre 2023, 1° luglio – 30 settembre 2023 per famiglie fino a 4 componenti sono pari a: Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 17,48 (per tutte le zone climatiche); Riscaldamento Zona climatica A/B 11,04 – C 11,96 – D 15,64 – E 20,24 – F 24,84; Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento A/B 18,4 – C 19,32 – D 23 – E 27,6 – F 32,2. Famiglie oltre a 4 componenti: Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 23 (per tutte le zone climatiche); Riscaldamento A/B 11,04 – C 14,72 – D 19,32 – E 24,84 – F 33,12; Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento A/B 20,24 – C 23,92 – D 28,52 – E 34,04 – F 42,32. Per coloro che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra 9.530 < ISEE = 15mila (con meno di 4 figli) per l’anno 2023 il bonus è riconosciuto nella misura ridotta pari all’80% rispetto al bonus ordinario, in attuazione all’articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022 n. 197. I valori in vigore nel III trimestre 2023, 1° luglio – 30 settembre 2023 per famiglie fino a 4 componenti sono pari a: Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 13,98 (per tutte le zone climatiche); Riscaldamento A/B 8,83 – C 9,57 – D 12,51 – E 16,19 – F 19,87; Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento A/B 14,72 – C 15,46 – D 18,40 – E 22,08 – F 25,76. Famiglie oltre a 4 componenti: Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura 18,40 (per tutte le zone climatiche); Riscaldamento A/B 8,83 – C 11,78 – D 15,46 – E 19,87 – F 26,50; Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento A/B 16,19 – C 19,14 – D 22,82 – E 27,23 – F 33,86.

Il valore del bonus sociale acqua

Il bonus sociale acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all’anno. La quantità dei 18,25 metri cubi di acqua è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona. Il valore del bonus idrico, a differenza di quello del bonus elettrico e gas, non è uguale per tutti gli utenti (in quanto la tariffe idriche non sono uniche a livello nazionale), ma differisce in base all’area geografica in cui si trova la fornitura agevolata. Dunque, per individuare quale sia il valore dell’agevolazione, gli utenti dovranno consultare il sito del proprio gestore idrico, verificare quali siano le tariffe applicate per il servizio idrico e calcolare l’importo del bonus a cui hanno diritto moltiplicando 18,25 metri cubi per il numero di componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle seguenti tariffe: tariffa agevolata determinata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto; tariffa di fognatura individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura; tariffa di depurazione individuata per quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.



Bonus elettrico per gravi condizioni di salute

Il bonus elettrico per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell’ARERA.

Requisiti per accedere al bonus per disagio fisico

I requisiti per beneficiare del bonus sociale per disagio fisico non sono cambiati rispetto al passato: possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Come si ottiene il bonus per disagio fisico

L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati. La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane). Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti: la situazione di grave condizione di salute; la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale; il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero; l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata; il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente; il modulo B compilato. È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura: codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore; la potenza impegnata o disponibile della fornitura. Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile. Non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

A quanto ammonta il bonus per disagio fisico

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall’Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo. Sulla base di queste tre informazioni e dei corrispondenti ammontari di bonus determinati dall’Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima. Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte. L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento. Di norma, all’inizio dell’anno l’Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno. Anche per il III trimestre 2023, così come per i trimestri precedenti il Governo ha previsto un rafforzamento dei bonus sociali elettrico e gas al fine di contenere, per i clienti domestici beneficiari delle agevolazioni, gli incrementi della spesa per le forniture conseguenti ai rialzi registrati nei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale. Pertanto, anche per il III trimestre 2023, in considerazione dell’andamento dei prezzi di mercato e della loro volatilità, l’Autorità ha applicato l’adeguamento dei bonus sociali da riconoscere nel 2023. L’impatto degli aumenti della spesa per la fornitura previsti per il trimestre sui clienti domestici svantaggiati è ammortizzato dal riconoscimento di un bonus straordinario (cosiddetta componente compensativa integrativa – CCI) aggiuntivo a quello ordinario (componente CCE per l’elettrico e CCG per il gas), valido per tutto il III trimestre.