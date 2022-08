Attenzione a questi prodotti: trovati frammenti di vetro e plastica

Ferragosto da dimenticare per gli italiani che hanno fatto alcuni acquisti al supermercato. Sul sito del Ministero della Salute è stato infatti segnalato il richiamo dal mercato di alcuni prodotti per possibile presenza di frammenti di vetro e plastica. Ma vediamo meglio di cosa di tratta.

Come funzionano i richiami dei prodotti

Ricordiamo che gli operatori del settore alimentare, i cosiddetti OSA, hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti messi in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato.

Oltre al ritiro, nel caso in cui il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo, cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica specifica nei punti vendita, e a pubblicare l’avviso di richiamo stesso sulla specifica area del sito del Ministero della Salute.

La pubblicazione del richiamo nel portale internet del Ministero è a cura della Regione competente per territorio, che lo riceve direttamente dall’OSA, previa valutazione della ASl.

Oltre ai richiami di prodotti alimentari, sono pubblicate on line anche le revoche dei richiami successivi a risultati di analisi favorevoli, scadenza o per altri motivi.

Il Ministero della Salute chiarisce che sono autentici e assolvono agli obblighi di informazione ai consumatori soltanto i richiami e loro revoche pubblicati sul suo portale. Il Ministero della salute non è responsabile di avvisi non pubblicati nel portale e di eventuali manipolazioni o falsi diffusi on line, per i quali si riserva denuncia all’autorità giudiziaria. Occhio dunque alle notizie che trovate in rete, soprattutto su siti di news acchiappaclick.

Tiramisù richiamato per possibile presenza di frammenti di vetro

Nei mesi scorsi erano stati diversi i prodotti richiamati per rischio salmonella, presenza di plastica e tossine. Per quanto riguarda i richiami di questi giorni, il primo riguarda il tiramisù al caffè a marchio Bontà Divina, prodotto da Emmi Dessert Italia S.p.A. (via Cassina 5 22030 Lasnigo, CO), per possibile presenza di frammenti di vetro.

I lotti ritirati sono quelli con confezione da 85g e identificati con queste sigle:

C27922, con scadenza il 31/08/2022

D04922, con scadenza il 08/09/2022

Il prodotto non deve essere consumato e deve essere restituito al punto vendita in cui è stato acquistato.

Wurstel richiamato per possibile presenza di frammenti di plastica

L’altro richiamo riguarda i wurstel di puro suino, da 250 g, a marchio Conad, prodotti da Grandi Salumifici Italiani Spa (via Coste 49 Chiusa, BZ) e identificati con lotto di produzione 201022 e scadenza 20/10/2022.

Il motivo è la possibile presenza di frammenti di plastica.