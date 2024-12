Bauli avverte i consumatori di un richiamo dei suoi prodotti. Il problema per la salute è legato alla presenza di arachidi in una materia prima

Fonte: 123RF Dolci ritirati prima di Natale: quali sono i lotti

Il marchio Bauli è stato informato di un potenziale pericolo nei suoi prodotti. Sul sito si legge che, per evitare conseguenze sulla salute, alcuni lotti specifici di dolci non devono essere consumati. Così come avviene con i ritiri previsti dal ministero della Salute, che si occupa di monitorare i prodotti che mettono a rischio la salute, anche supermercati della grande distribuzione e le stesse aziende possono informare i clienti di eventuali rischi.

In questo caso un fornitore ha informato Bauli della presenza di un allergene in una delle materie prime utilizzate per alcuni prodotti dolciari natalizi. Da qui la richiesta di non consumo per evitare reazioni allergiche nei consumatori che non possono assumere arachidi.

Richiamo per dolci Bauli: presenza allergene

Il ministero della Salute non ha ancora inviato una nota relativa al richiamo di alcuni prodotti Bauli, come fa di solito attraverso l’app e il sito dedicati. Sono però intervenuti alcuni supermercati e lo stesso Bauli: il 13 dicembre infatti sul sito del marchio è possibile leggere l’avviso alla clientela per il richiamo di alcuni prodotti potenzialmente pericolosi.

Si tratta di tre prodotti dolciari: Dolcecremino, il Budino di Cioccolato e i Profiteroles. Lo stabilimento di produzione si trova in via Verdi 31, a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

Per identificare al meglio le confezioni sotto richiamo si può controllare il numero dei lotti sotto attenzione:

per il Dolcecremino il lotto è il numero: lt451v

per il Budino Cioccolato il lotto è il numero: lt451v

per i Profiteroles il lotto è il numero: lt452v

A far scattare l’allarme, come già indicato, è la possibile presenza di arachidi in una materia prima utilizzata per la preparazione dei prodotti indicati. Il ritiro, previsto al momento della pubblicazione della nota sul sito di Bauli, non indica chiaramente le date di scadenza dei prodotti.

Nella nota sul sito si legge l’avviso alla clientela riguardo l’anomalia dei prodotti dolciari di Natale. A titolo precauzionale è stato richiesto di non consumarli e di restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato per chiedere il cambio o il rimborso. È possibile infatti cambiare i lotti incriminati con altri, perché l’anomalia riguarda esclusivamente i primi, mentre tutti gli altri risultano sicuri per il consumo.

Altri dettagli per riconoscere i prodotti

Per capire al meglio quali sono le confezioni incriminate e sulle quali pende il richiamo del produttore, ecco altri dettagli di riconoscimento:

il Dolcecremino si presenta nella confezione classica Bauli, con colore lilla. È una torta a strati con crema all’interno e copertura di cioccolato;

si presenta nella confezione classica Bauli, con colore lilla. È una torta a strati con crema all’interno e copertura di cioccolato; il Budino al Cioccolato invece è un prodotto molto natalizio, un’alternativa al pandoro classico perché ripieno e rivestito di cioccolato;

invece è un prodotto molto natalizio, un’alternativa al pandoro classico perché ripieno e rivestito di cioccolato; i Profiteroles sono una vera e propria torta con profiteroles, anche in questo caso con cioccolato all’interno e all’esterno.

Il motivo del richiamo, come descritto dalla nota del produttore è il seguente:

possibile presenza di arachidi in una materia prima utilizzata per la preparazioe

L’avvertenza descritta invece è: “Non consumare”. La nota aggiunge il consiglio di riportare il prodotto al punto vendita per ottenere rimborso o cambio prodotto.