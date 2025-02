Sarà necessario l'esplicito consenso dei cittadini per avere le notifiche delle ricette elettroniche via sms o mail in Lombardia e presto anche in altre regioni italiane

Fonte: ANSA Come riattivare le notifiche delle ricette elettroniche

A partire dal 15 febbraio in Lombardia non sarà più possibile ricevere le notifiche delle ricette mediche caricate sul proprio fascicolo sanitario tramite mail o sms. Ciò a meno di non dare esplicitamente il consenso a questa funzione. Molte altre Regioni inoltre stanno implementando soluzioni simili a quelle della Lombardia per il funzionamento del proprio fascicolo sanitario e quindi questo problema potrebbe presto presentarsi per milioni di italiani.

Ci sono diversi modi per dare il proprio consenso a ricevere le notifiche. Il più immediato è quello di andare nel proprio fascicolo sanitario e seguire una semplice procedura. È però anche possibile farlo all’Asst o in farmacia.

Niente notifiche per le ricette dal 15 febbraio

Da diversi anni ormai molti cittadini italiani sono abituati a ricevere il numero di ricetta elettronica (Nre) di un medicinale prescritto dal proprio medico, direttamente nella casella mail o via sms. Dal 15 febbraio però non sarà più così per i cittadini lombardi. Questa funzione del fascicolo sanitario elettronico regionale scomparirà a meno che non venga dato un esplicito consenso al suo utilizzo da parte dei sistemi informatici regionali.

Questa modifica riguarda:

ricette elettroniche per farmaci;

visite specialistiche;

altre prestazioni sanitarie.

Non sono invece interessate in nessun modo le ricette “rosse” e “bianche” scritte a mano dal proprio medico. Se non si intende attivare il sistema di notifica, è comunque possibile ottenere il Nre attraverso un accesso al fascicolo sanitario elettronico. In alternativa ci si può recare dal proprio medico curante per avere una copia cartacea del numero di ricetta.

Come dare il consenso per le notifiche

Se invece si vuole mantenere la possibilità di ricevere le notifiche delle ricette elettroniche via mail o sms, ci sono tre alternative per dare il proprio consenso. La prima è farlo attraverso il fascicolo sanitario elettronico. Bisogna prima accedere attraverso un sistema di identità digitale (Spid o Cie) e selezionare l’icona del proprio profilo, in alto a destra. Da qui si deve cliccare sulla voce “notifiche” e poi su quella “ricette”, per poi attivare la ricezione delle notifiche via mail, sms o entrambi.

Con questo metodo si ha accesso alle varie preferenze per le notifiche stesse, scegliendo se attivarle solo per le ricette o anche per i documenti, i referti, le deleghe, gli aggiornamenti sull’assistenza sanitaria e lo screening. Questa pagina rimarrà comunque sempre disponibile e i cittadini lombardi potranno modificare le preferenze scelte in qualsiasi momento.

Per chi invece preferisce dare il proprio consenso di persona, ci sono due opzioni. La prima è quella di recarsi agli sportelli della propria azienda socio-sanitaria territoriale (Asst), chiedendo i moduli per il consenso. La seconda è recarsi in farmacia. Anche i farmacisti infatti possono attivare le notifiche del fascicolo sanitario elettronico. Una volta dato il proprio consenso si potrà tornare a ricevere le notifiche.