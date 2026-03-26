Scatta l’ultima fase operativa del fascicolo sanitario elettronico: obblighi estesi anche ai privati, referti più rapidi e nuovi strumenti

iStock Nansan Houn Fascicolo sanitario elettronico, dal 31 marzo cambia tutto: nuove regole per medici, pazienti e strutture.

Dal 31 marzo prende il via l’ultimo passaggio operativo del fascicolo sanitario elettronico, uno degli strumenti chiave per la digitalizzazione della sanità italiana.

L’obiettivo è arrivare a pieno regime entro giugno, ma già da marzo entrano in vigore nuove regole che coinvolgono medici, strutture sanitarie e cittadini.

Cos’è il fascicolo sanitario elettronico e perché è importante

Il sistema entra così nella sua fase definitiva, anche se restano differenze tra territori e un utilizzo ancora limitato: meno della metà degli italiani ha autorizzato l’accesso ai propri dati sanitari e solo una minoranza utilizza concretamente il fascicolo.

Il fascicolo sanitario elettronico (Fse) è una raccolta digitale che contiene l’intera storia clinica del cittadino. Un archivio sempre aggiornato che consente di tracciare visite, esami, terapie e ricoveri nel tempo.

L’obiettivo è creare una sorta di memoria sanitaria accessibile in modo rapido e sicuro, migliorando la qualità delle cure e riducendo sprechi e duplicazioni.

Cosa cambia dal 31 marzo

La novità più rilevante riguarda l’obbligo di adeguamento per tutte le strutture sanitarie, comprese quelle private.

Da fine marzo:

tutti i documenti sanitari devono essere prodotti in formato standard;

i referti devono essere caricati entro pochi giorni dalla prestazione;

è obbligatoria la firma digitale;

i dati devono essere trasmessi ai portali regionali.

L’obbligo non riguarda più solo le strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ma anche:

studi medici privati;

poliambulatori;

laboratori di analisi;

cliniche non accreditate.

Svolta per le emergenze sanitarie

Tra le principali innovazioni c’è il profilo sanitario sintetico, una sorta di carta d’identità sanitaria del cittadino.

Viene compilato dal medico di base e contiene informazioni essenziali come:

patologie croniche;

allergie;

terapie in corso.

Questo documento può essere consultato anche senza consenso esplicito in caso di emergenza, permettendo ai medici di intervenire rapidamente e con maggiore precisione.

I vantaggi per i cittadini

Per i pazienti, il fascicolo sanitario elettronico diventa uno strumento concreto di gestione della propria salute.

Permette di consultare referti e analisi online, evitare esami duplicati, risparmiare tempo e costi e, infine, aggiungere documenti personali anche privati o esteri.

Include inoltre un’area personale in cui inserire annotazioni su stile di vita, parametri sanitari e dati provenienti da dispositivi indossabili.

I benefici per medici e professionisti

Per i medici, il vantaggio principale è l’accesso alla storia clinica completa del paziente.

Questo consente di migliorare diagnosi e terapie, ridurre esami inutili e intervenire più rapidamente nei casi urgenti.

I servizi disponibili

Il fascicolo sanitario elettronico non è solo un archivio, ma una vera e propria piattaforma di servizi.

Tra le principali funzionalità:

prenotazione di visite;

pagamento ticket;

scelta o cambio del medico di base.

Sono disponibili circa 21 tipologie di documenti, tra cui:

referti di laboratorio e radiologia;

lettere di dimissione;

verbali di pronto soccorso;

prescrizioni;

certificati vaccinali.

Come accedere

L’accesso avviene tramite identità Spid, Cie o tessera sanitaria. Il titolare può delegare fino a cinque persone alla gestione del fascicolo, una funzione particolarmente utile per anziani o soggetti fragili. Per i minori la gestione spetta ai genitori. Per i soggetti tutelati, al rappresentante legale.

È inoltre possibile verificare chi ha consultato il fascicolo, garantendo trasparenza totale.

Per la maggior parte degli italiani è già attivo il meccanismo del silenzio-assenso: i dati sanitari sono stati automaticamente caricati. È comunque sempre possibile modificare le autorizzazioni.