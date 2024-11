Fonte: ANSA Opposizione ai dati pregressi del Fascicolo sanitario elettronico entro il 17 dicembre 2024

C’è un mese di tempo per fare opposizione all’inserimento nel Fascicolo sanitario elettronico del cosiddetto “pregresso”, cioè di quei dati e di quelle cartelle cliniche relativi alla prestazioni del Servizio sanitario nazionale antecedenti al 18 maggio 2020. Dal 18 novembre al 17 dicembre 2024 i cittadini hanno nuovamente la possibilità di opporsi al caricamento di tali informazioni attraverso il servizio “Fse – Opposizione al pregresso” disponibile on line nel Sistema Tessera Sanitaria – Ts, a integrazione della finestra già resa disponibile dal 22 aprile al 30 giugno 2024.

Servizio gratuito

Chi dovesse essere indeciso potrà revocare e registrare più volte la sua scelta, fino al termine del 17 dicembre 2024. Ogni scelta sovrascrive la precedente, dunque il sistema selezionerà l’ultima indicazione caricata cronologicamente. La possibilità di esprimere la propria opposizione è gratuita, sia per i cittadini che per gli intermediari autorizzati.

Il mancato accesso al servizio (o l’accesso al quale non segua la registrazione della propria opposizione) comporterà il caricamento automatico dei dati e dei documenti sanitari disponibili al 19 maggio 2020.

Le funzionalità del Sistema tessera sanitaria per l’esercizio del diritto di opposizione all’alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico vengono estese anche alle persone con codice fiscale o con codice Stp che non siano più assistiti dal Servizio sanitario nazionale.

Come accedere

Il diritto di opposizione al pregresso del Fascicolo sanitario elettronico può essere esercitato direttamente dall’interessato collegandosi al sito sistemats.it per poi accedere alla propria area riservata. È possibile entrarvi utilizzando Spid, Cie, Cns-Ts o eIDAS. Il percorso: Home Page > Cittadini > Fascicolo sanitario elettronico > Vai al servizio senza autenticazione. A questo punto vanno inseriti i dati della tessera sanitaria o i dati del codice Stp (Straniero temporaneamente presente).

Chi fosse sprovvisto di un sistema di verifica dell’identità digitale può accedere senza autenticazione. In questo caso è necessario recuperare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la data di scadenza. I cittadini in possesso di Stp devono inserire tale codice, indicando la la Regione e la data di rilascio.

Le persone che non riescono ad accedere in via digitale possono essere assistite da intermediari autorizzati presso la propria Asl di appartenenza (il personale navigante o aeronavigante può recarsi presso gli ambulatori Usmaf-Sasn).

Tutta la modulistica è presente online, nella sezione Accedi al servizio > Accesso ai Fascicoli regionali.

Deroga per i 18enni

A partire dal 18 dicembre 2024 il servizio on line “Fse – Opposizione al pregresso” resterà accessibile solo per gli assistiti che abbiano appena compiuto i 18 anni, e solo per i 30 giorni successivi al compleanno.

Il servizio sarà inoltre accessibile agli operatori Asl, Usmaf e Sasn a cui potranno rivolgersi le persone con codice fiscale oppure con codice Stp, che non siano più assistiti del Ssn e che abbiano richiesto (o che siano intenzionati a richiedere in futuro) la riattivazione presso il Ssn, a patto che non abbiano già espresso in precedenza l’opposizione o la revoca. La scelta andrà fatta entro 30 giorni dalla riattivazione dell’assistenza sanitaria.

Lo scopo del Fascicolo sanitario elettronico

Il Fascicolo sanitario elettronico è il pilastro della nuova Sanità digitale e va ad affiancare le ricette elettroniche, la telemedicina, le varie app che servono ad agevolare i cittadini e la tessera sanitaria digitale in uso già da tempo.

Il Fascicolo è la fotografia dello stato di salute del cittadino e dell’evoluzione della sua storia clinica. Contiene, fra le altre cose, anche le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, le vaccinazioni effettuate, le esenzioni sanitarie, i soggetti delegati a prendere decisioni e la volontà di donare gli organi. Si tratta di uno strumento utile per i medici di medicina generale, gli specialisti e i farmacisti per avere una panoramica completa sullo stato di salute del cittadino e dell’andamento delle cure.