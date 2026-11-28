ANSA Sondaggi, il centrosinistra sale al 44,8% e stacca Meloni. Le simulazioni con Vannacci e Marattin.

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali, la coalizione politica di centrosinistra oggi è in testa con il 44,8% delle preferenze. Il centrodestra pesa invece il 42,7%. Fra le due coalizioni c’è dunque una forbice di 2,1 punti.

Fra i primi tre partiti, Fratelli d’Italia cresce leggermente (+0,1%) andando al 27,6%, il Partito Democratico è stabile al 20,4% e il Movimento 5 Stelle perde qualcosa (-0,3%) andando al 12,7%.

Ultimi sondaggi politici

Qui sotto la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto aggiornate al 26 novembre (con variazione rispetto al 12 novembre):

Fratelli d’Italia – 27,6% (+0,1%);

Partito Democratico – 20,4% (=);

Movimento 5 Stelle – 12,7% (-0,3%);

Forza Italia – 7% (-0,2%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,2% (=);

Futuro Nazionale – 6,1% (-0,5%);

Lega – 5,9% (+0,1%);

Azione – 3,2% (+0,1%);

Italia Viva – 2,6% (+0,3%);

altri Campo largo – 1,7% (+0,3%);

+Europa – 1,2% (-0,2%);*

Noi Moderati – 1,2% (+0,1%);*

Partito Liberaldemocratico – 1,1% (-0,1%);**

Sud chiama Nord – 1% (-0,1%).*

* Non mostrato da Youtrend.

** Non mostrato da Eumetra, Swg e Youtrend.

Nota metodologica

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna include sondaggi realizzati dal 12 al 25 novembre ed è stata effettuata il 26 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Emg (data di pubblicazione 19 novembre), Eumetra (19 novembre), Noto (19 novembre), Piepoli (17 novembre), Swg (16 e 23 novembre) e Youtrend (17 e 25 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it

Le coalizioni politiche

Vediamo adesso lo stato delle coalizioni politiche e i numeri dei partiti non allineati.

La coalizione di centrodestra oggi vale il 42,7% e comprende:

Fratelli d’Italia (27,6%) di Giorgia Meloni;

Forza Italia (7%) di Antonio Tajani;

Lega (5,9%) di Matteo Salvini;

Noi Moderati (1,2%) di Maurizio Lupi;

Sud chiama Nord (1%) di Cateno De Luca.

La coalizione di centrosinistra oggi vale il 44,8% e comprende:

Partito Democratico (20,4) di Elly Schlein;

Movimento 5 Stelle (12,7%) di Giuseppe Conte;

Alleanza Verdi e Sinistra (6,2%) di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni;

Italia Viva (2,6%) di Matteo Renzi;

altri Campo largo (1,7%) di vari leader;

+Europa (1,2%) di Riccardo Magi.

Il 44,8% delle preferenze garantirebbe al Campo largo di ottenere il premio di stabilità dello Stabilicum.

Altri partiti non allineati:

Futuro Nazionale (6,1%) di Roberto Vannacci;

Azione (3,2%) di Carlo Calenda;

Partito Liberaldemocratico (1,1%) di Luigi Marattin.

Futuro Nazionale ha più volte teso la mano alla premier Meloni, la quale però ha chiuso la porta.

Il Partito Liberaldemocratico non ha formalizzato l’adesione alla coalizione di centrodestra, anche se il segretario Luigi Marattin ha avviato un’apertura politica in quella direzione. “Se son rose fioriranno”, ha detto.

Per puro esercizio matematico, verifichiamo come cambierebbero i numeri della coalizione guidata da Meloni se si unissero Vannacci e Marattin:

centrodestra oggi – 42,7%;

centrodestra con Vannacci – 48,8%;

centrodestra con Marattin – 43,8%;

centrodestra con Vannacci e Marattin – 49,9%.

Abbiamo parlato di un puro esercizio matematico perché l’adesione di Vannacci alla coalizione di centrodestra potrebbe far scappare i soci moderati Tajani (FI) e Lupi (NM) e potrebbe anche spingere Marattin (PLD) a far cadere nel vuoto ogni eventuale ipotesi di adesione.

Sondaggio sulla sicurezza

Chiudiamo riportando il sondaggio sulla sicurezza effettuato da Tecnè per la trasmissione È sempre Cartabianca.

La domanda: “Dopo quattro anni di governo Meloni si sente…“.

Le risposte:

più sicuro – 18%;

come prima – 34%;

meno sicuro – 44%;

non sa – 4%.

Il sondaggio è stato diffuso in data 25 novembre e si basa sulle risposte di 1.003 persone (rifiuti e sostituzioni a quota 5.179). La nota metodologica dettagliata è disponibile su sondaggipoliticoelettorali.it.